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FSM Köprüsü Azerbaycan bayrağının renklerine büründü

Müslüman doğunun ilk demokratik cumhuriyeti olarak kabul edilen Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü sebebiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

12:29 . 27/05/2023 Cumartesi
AA
Azerbaycan’ın bağımsızlığının 105. yılı İstanbul’da kutlanmıştı.

Azerbaycan’ın bağımsızlığının 105. yılı İstanbul’da kutlanmıştı.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı 28 Mayıs 1918’de Gürcistan’ın Tiflis şehrinde Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Azerbaycan Milli Şûrası tarafından ilan edildi. Azerbaycan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olan Osmanlı Devleti, Nuri Paşa (Killigil) komutasındaki Kafkas İslam Ordusunu göndererek bağımsızlık mücadelesinde Azerbaycan’a destek vererek Bakü ve bölgelerdeki Ermeni çetelerini ve Bolşevik unsurlardan temizledi. 26 Haziran1918’de milli ordusunu kuran Azerbaycan, 27 Haziran'da devletin resmî dilinin Türkçe olduğunu tüm dünyaya ilan etti.


Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.


Azerbaycan’ın bağımsızlığının 105. yılı İstanbul’da kutlandı
Azerbaycan’ın bağımsızlığının 105. yılı İstanbul’da kutlandı

İlk bağımsızlık mücadelesini Kafkas İslam Ordusu’nun verdiği yardımla beraber Ermeni ve Bolşeviklere karşı direnişiyle veren Azerbaycan’ın bağımsızlığının 105’inci yıl dönümü İstanbul’da kutlandı. Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva burada yaptığı açıklamalarda, “Kurulan ilk cumhuriyetin ömrü az olsa bile bu cumhuriyet bağımsızlık ateşini yakıp, insanların kendi özgür devletlerini sahiplenme hissini körükledi. 1990’lı yılların başına kadar insanların yüreklerinde bu ateş yandı. 1991 yılında ise Sovyetlerden koptuk ve kendi özgürlüğümüzü ikinci kez beyan ettik. Azerbaycan şimdi güçlü ve bağımsız bir ülke" ifadelerine yer verdi.

#Azerbaycan
#FSM
#köprü
#bayrak
#ışıklandırma
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