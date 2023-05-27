FSM Köprüsü Azerbaycan bayrağının renklerine büründü

İlk bağımsızlık mücadelesini Kafkas İslam Ordusu’nun verdiği yardımla beraber Ermeni ve Bolşeviklere karşı direnişiyle veren Azerbaycan’ın bağımsızlığının 105’inci yıl dönümü İstanbul’da kutlandı. Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva burada yaptığı açıklamalarda, “Kurulan ilk cumhuriyetin ömrü az olsa bile bu cumhuriyet bağımsızlık ateşini yakıp, insanların kendi özgür devletlerini sahiplenme hissini körükledi. 1990’lı yılların başına kadar insanların yüreklerinde bu ateş yandı. 1991 yılında ise Sovyetlerden koptuk ve kendi özgürlüğümüzü ikinci kez beyan ettik. Azerbaycan şimdi güçlü ve bağımsız bir ülke" ifadelerine yer verdi.