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Gündem FSM Köprüsünde tek teker faciası 250 metre sürüklendi
İSTANBUL

FSM Köprüsü'nde 'tek teker' faciası: 250 metre sürüklendi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde tek teker faciası yaşandı. Motosikletinin ön tekerini kaldırarak gitmeye çalışan sürücü kaza yaparak köprü üzerinde 250 metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Haber Merkezi DHA
FSM Köprüsünde tek teker faciası: 250 metre sürüklendi
FSM Köprüsü'nde ön tekerini kaldırıp ilerleyen motosikletli kazada hayatını kaybetti.

Kaza, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde(FSM) gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, 34 DSU 607 plakalı motosikleti kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, Ankara istikametinde motosikletin ön tekerini kaldırarak ilerlemeye çalıştığı sırada kaza yaptı. Kaza sonrası motosiklet köprü üzerinde yaklaşık 250 metre sürüklenirken, sürücü ise köprü korkulukları ile bariyer arasına savrularak ağır yaralandı.

FSM Köprüsü'nde ön tekerini kaldırıp ilerleyen motosikletli dengesini kaybedince 250 metre sürüklendi.
FSM Köprüsü'nde ön tekerini kaldırıp ilerleyen motosikletli dengesini kaybedince 250 metre sürüklendi.

Köprüde görevli koruma polis ekipleri kazanın olduğunu görünce durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
İhbar sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaza sonrası ikinci bir kaza yaşanmaması nedeniyle polis ekipleri köprüde önlem alarak trafiği tek şeritten sağladı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından sürücünün cansız bedeni ambulans ile olay yerinden kaldırıldı.

İhbar sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
İhbar sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaza sonrası sürüklenen motosiklette çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri yolu tamamen araç geçişine açtı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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