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Fuat Oktay: Deprem bölgesinden 374 bin 313 kişi tahliye edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da AFAD Genel Merkezi'nde Kahramanmaraş depremine ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay enkaz çalışmaları devam eden bina sayısının 200'ün altına indiği bilgisini verdi.

18:53 . 17/02/2023 Cuma
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara'da AFAD Genel Merkezi'nde depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Oktay, deprem bölgesinde arama-kurtarma faaliyetinin durdurulduğu iddiasıyla ilgili olarak
"Böyle bir şey söz konusu değildir, olmasına da asla müsaade etmeyiz."
açıklamasında bulundu.
İşte Oktay'ın açıklamalarından satırbaşları;

(Deprem bölgesinde arama-kurtarma faaliyetinin durdurulduğu iddiası) Böyle bir şey söz konusu değildir, olmasına da asla müsaade etmeyiz.

Enkaz çalışmaları devam eden bina sayısı 200'ün altına indi. 177 binin üzerinde çadır kurulumu yapıldı.

10 bin TL nakdi yardım hasarsız olan binaları kapsamıyor.

Refakatsiz çocuklarımızın sayısı 1589'dur. Ailelerine teslim dilen çocuk sayısı 953'tür. Aynı şekilde Aile Bakanlığımız da takibini yapıyor. Sevgi Evleri gibi çocuk birimlerimiz var. 80 çocuk orada. 1342'sinin kimliğini belirlemiş durumdayız.

Çocuklarımızla alakalı son durum budur. Şunu net bir şekilde Aile Bakanlığımızı da talimatlandırılmış durumdayız. Cumhurbaşkanımızın talimatıdır, duygu yükümüz her birimiz en üst seviyede. Ailelerimizden Allah razı olsun diyorum. Çok yoğun şekilde çocukları yanlarına almak istiyor. Ama biz bu olayın sıcaklığında çocuklarımızı ailelere teslim etmekten önce, ailelerin kimliği, geçmişi, geleceği ve çocuğumuzun güven içerisinde olacağı noktasında araştırmaları yapıp, emin olduktan sonra verilebilir. Aile Bakanlığımızın yürüttüğü çalışma bu çerçevedir.

Geçici barınma kısmına ağırlık veriyoruz. Tahliye süreci devam ediyor. 375 bin kişi tahliye edilmiş durumda. Çalışmalarımız afetzedelerin gittiği il ve ilçelerde de yoğunlaşmış durumda.


#Fuat Oktay
#Ankara
#Deprem
2 saat önce
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Fuat Oktay: Deprem bölgesinden 374 bin 313 kişi tahliye edildi
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