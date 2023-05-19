Fuat Oktay'dan CHP'ye ithal danışman üzerinden veri akış sistemi tepkisi: İsteseler sistemi biz kurardık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Pazar günü yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşısında yenilgiye uğrayan CHP, sandıklar açılmaya devam ederken oy sayısı üzerinden provokasyona girişti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kameralar karşısına geçerek açıklanan oy oranlarının yanlış olduğunu ve kendi sistemlerinin yayınladığı rakamların doğru olduğunu iddia etti.
Oylar sayılırken CHP kanadının giriştiği bu manipülasyon vatandaş nezdinde karşılık görmezken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan imalı bir çağrı geldi.
Habertürk'te programa katılan Oktay, AK Parti Genel Merkezi'nde çok güçlü bir veri akış sistemi olduğunu ve istemeleri halinde CHP'ye de bu sistemi kurabileceklerini söyledi.
"AK Parti Genel Merkezi'nde çok güçlü bir veri akış sistemi var. Bilişim sistemleri. Dijital alanda bilişim sistemlerinde çok ileri ülkeyiz biz. Şu anda bizim devlette sunduğumuz hizmetlerin tamamı e devlet üzerinden. Liyakatli insanlarla kuruyorsunuz bunu. Bunlar gençler. CHP kuramıyorsa bize söylese kurardık, bugün de kurarız. Kendi kaynağına, gencine güvenmediğin zaman Amerika, Fransa, İngiltere'den ithal danışman topladığın zaman böyle olur işte."