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Fuat Oktay'dan CHP'ye ithal danışman üzerinden veri akış sistemi tepkisi: İsteseler sistemi biz kurardık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 14 Mayıs'ta yapılan seçim gecesinde kendi veri akış sistemlerinin doğru olduğunu iddia ederek manipülasyona girişen CHP'ye tepki gösterdi. AK Parti'nin çok güçlü bir veri akış sistemine sahip olduğunu belirten Oktay, "CHP kuramıyorsa bize söylese kurardık, bugün de kurarız. Kendi kaynağına, gencine güvenmediğin zaman Amerika, Fransa, İngiltere'den ithal danışman topladığın zaman böyle olur işte." dedi.

00:13 . 19/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Pazar günü yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşısında yenilgiye uğrayan CHP, sandıklar açılmaya devam ederken oy sayısı üzerinden provokasyona girişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kameralar karşısına geçerek açıklanan oy oranlarının yanlış olduğunu ve kendi sistemlerinin yayınladığı rakamların doğru olduğunu iddia etti.



Oylar sayılırken CHP kanadının giriştiği bu manipülasyon vatandaş nezdinde karşılık görmezken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan imalı bir çağrı geldi.

Habertürk'te programa katılan Oktay, AK Parti Genel Merkezi'nde çok güçlü bir veri akış sistemi olduğunu ve istemeleri halinde CHP'ye de bu sistemi kurabileceklerini söyledi.

Fuat Oktay yaptığı açıklamada başlıca şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Genel Merkezi'nde çok güçlü bir veri akış sistemi var. Bilişim sistemleri. Dijital alanda bilişim sistemlerinde çok ileri ülkeyiz biz. Şu anda bizim devlette sunduğumuz hizmetlerin tamamı e devlet üzerinden. Liyakatli insanlarla kuruyorsunuz bunu. Bunlar gençler. CHP kuramıyorsa bize söylese kurardık, bugün de kurarız. Kendi kaynağına, gencine güvenmediğin zaman Amerika, Fransa, İngiltere'den ithal danışman topladığın zaman böyle olur işte."


CHP'li Tuncay Özkan kendi tabanlarının 'oylar çalındı' iddialarını yalanladı: Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar
CHP'li Tuncay Özkan kendi tabanlarının 'oylar çalındı' iddialarını yalanladı: Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar

Seçim gecesinde oyların sayıldığı sırada muhalefet kanadı yenilgiyi kabullenmemiş, CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kameralar karşısına geçerek vatandaşları, "Öndeyiz, kazanıyoruz" diyerek manipüle etmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'a karşı "Yüzde 49'a 45 önde" olduğunu iddia eden ikilinin iddialarının aksine, CHP liderinin yaklaşık 2 milyon 600 bin oy fark yediği ortaya çıkmıştı. Bu iddiaların ardından özellikle sosyal medyada, "Oylarımız çalındı, sokağa çıkalım" şeklinde provokasyonlara zemin hazırlanmıştı. CHP'li Tuncay Özkan, katıldığı canlı yayında, kendi tabanının 'oylar çalındı' iddialarını yalanlayarak, "Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar" dedi. Özkan'ın partisini hedef alan bu açıklamaları, CHP kurmaylarının o gece sokakların, meydanların, olayların kapısının aralanmasına meydan hazırlaması olarak yorumlandı.


#Fuat Oktay
#CHP
#Seçim
#Veri Akış Sistemi
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