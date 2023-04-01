Fuat Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a ziyaret: Türkiye sonuna kadar yanınızda

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs'ta KTC Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile KKTC Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya geldi. Londra'da sözlü saldırıya uğrayan Tatar'ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Oktay, Türkiye’de yaşanan büyük deprem felaketinin ardından Kuzey Kıbrıs’a yaptıkları ilk ziyaret olduğunu söyledi. Oktay, "İlk fırsatta gelip ziyaret etmek istedik. Çok büyük bir deprem felaketi yaşadık Türkiye’de. 2 depremin aynı gün olduğu ve sonrasında da 22 bine yakın artçı depremin olduğu bir deprem afetiydi bu. 50 binden fazla insanımızı kaybettiğimiz bir afeti yaşadık. Hamdolsun bunun da şu anda akut dönemini geride bıraktık. Şimdi de geçici barınma merkezlerinde 3 milyon insanımızı ağırlıyoruz. Kalıcı konutların yapımını da şu anda eskisinden daha güçlü olacak şekilde hızlandırmış vaziyetteyiz. Kısmet olursa da 319 bin binayı da 1 yıl içerisinde yapıp tekrardan afetzedelere teslim etmek üzere cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında çalışmalarımızı çok ciddi bir şekilde hızlandırmış durumdayız. Dolayısıyla ilk fırsatta da biz Kıbrıs’a ziyarette bulunmak istedik; çünkü bu durumda hayatını kaybeden Kıbrıslı kardeşlerimiz de vardı. Burada hem genç evlatlarımız vardı hem kız- erkek voleybol takımından gençlerimiz vardı. Adıyaman’da bulunan 35 canımızı da orada kaybettik. İlave 14 KKTC’li vatandaşımız da hayatını kaybetti. Ve toplamda 49 insanımızı kaybetmemiz bizim yüreğimizi dağladı" dedi.