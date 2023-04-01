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Fuat Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a ziyaret: Türkiye sonuna kadar yanınızda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Londra'da sözlü saldırıya uğrayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. İkilinin görüşmesi ardından gerçekleşen basın toplantısında konuşan Oktay, "Türkiye olarak biz burada yine eşit ve uluslararası statüde egemen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığının ve bu şekilde tanınmasının ne kadar elzem olduğunun bu olayın da çok ciddi bir göstergesi olarak görüyoruz. Türkiye olarak biz sonuna kadar yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

18:37 . 1/04/2023 Cumartesi
DHA
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs'ta KTC Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs'ta KTC Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile KKTC Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya geldi. Londra'da sözlü saldırıya uğrayan Tatar'ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Oktay, Türkiye’de yaşanan büyük deprem felaketinin ardından Kuzey Kıbrıs’a yaptıkları ilk ziyaret olduğunu söyledi. Oktay, "İlk fırsatta gelip ziyaret etmek istedik. Çok büyük bir deprem felaketi yaşadık Türkiye’de. 2 depremin aynı gün olduğu ve sonrasında da 22 bine yakın artçı depremin olduğu bir deprem afetiydi bu. 50 binden fazla insanımızı kaybettiğimiz bir afeti yaşadık. Hamdolsun bunun da şu anda akut dönemini geride bıraktık. Şimdi de geçici barınma merkezlerinde 3 milyon insanımızı ağırlıyoruz. Kalıcı konutların yapımını da şu anda eskisinden daha güçlü olacak şekilde hızlandırmış vaziyetteyiz. Kısmet olursa da 319 bin binayı da 1 yıl içerisinde yapıp tekrardan afetzedelere teslim etmek üzere cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında çalışmalarımızı çok ciddi bir şekilde hızlandırmış durumdayız. Dolayısıyla ilk fırsatta da biz Kıbrıs’a ziyarette bulunmak istedik; çünkü bu durumda hayatını kaybeden Kıbrıslı kardeşlerimiz de vardı. Burada hem genç evlatlarımız vardı hem kız- erkek voleybol takımından gençlerimiz vardı. Adıyaman’da bulunan 35 canımızı da orada kaybettik. İlave 14 KKTC’li vatandaşımız da hayatını kaybetti. Ve toplamda 49 insanımızı kaybetmemiz bizim yüreğimizi dağladı" dedi.

'Türkiye olarak biz sonuna kadar yanınızdayız'

Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın İngiltere’nin başkenti Londra’da sözlü saldırıya uğramasına ilişkin de "Ben bir kez daha 'geçmiş olsun' dileklerimizi ifade etmek istiyorum; cumhurbaşkanımız adına, şahsım adına, milletimiz adına. Bu olay Rumların nasıl hazımsız olduklarını, nasıl çözüm istemediklerini gösteriyor.
Yani bir kolejdeki bir konuşmaya bile tahammül edemediklerinin çok net bir göstergesi; bırakın çözüm masasında konuşmayı, burada yapılanların orada bir tezahüründen ibaret hem Yunan’ın hem Rum’un.
Dolayısıyla Türkiye olarak biz burada yine eşit ve uluslararası statüde egemen bir
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığının ve bu şekilde tanınmasının ne kadar elzem olduğunun bu olayın da çok ciddi bir göstergesi olarak görüyoruz.
Bu davamızda ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim.
Türkiye olarak biz sonuna kadar yanınızdayız
. Hükümetle zaten çalışmalarımız devam ediyor. Ben misafirperverliğinizden dolayı tekrar teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Tatar: Bu acıyı birlikte yaşadık

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise "Biz her zaman birlikte olduk, birlikte de olmaya devam edeceğiz. 6 Şubat depremi asrın depremi. Gerçekten hepimizin yüreğini parçaladı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bizim de oradaki evlatlarımız ve onların öğretmenleri ile antrenörleri, veliler ve diğer vatandaşlarımızın kaybı elbette bizleri çok üzmüştür; ama 10 binlerce kardeşlerimizin ana vatanda hayatlarını kaybetmeleri de bizi yine derinden üzmüştür.
Dolayısıyla bu acıyı birlikte yaşadık ve yaşamaya da devam edeceğiz. 6 Şubat öncesi vardır, 6 Şubat sonrası vardır. Bu acıyla hiçbir şey eskisi gibi olmaz; ancak yaraların sarılması ve ona göre geleceğe hazırlık yapmak adına Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve sizlerin de büyük gayretleriyle yoğunluklu bir çalışmanın nasıl olduğunu ziyaret ettiğim illerde de gördüm
" değerlendirmesinde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Ersin Tatar'a destek mesajı: Kıbrıs Türkünün egemenliği bizim öz meselemizdir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Ersin Tatar'a destek mesajı: Kıbrıs Türkünün egemenliği bizim öz meselemizdir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'de 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasını imzaladı ve ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. "Mevcut potansiyelin, Türkiye'nin de destekleriyle stratejik atılımlara yönlendirilmesi sonucunda KKTC'nin geleceği çok daha berrak ve aydınlık olacaktır." diyen Oktay, İngiltere'de Rumlar tarafından saldırı girişimine maruz kalan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a destek verdi. Oktay, "Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın Londra'da karşılaştığı seviyesizlik, tahammülsüzlük, Kıbrıs'ta çözümü kangren haline getirmeye çalışan zihniyetin göstergesidir. Sayın Tatar nezdinde Kıbrıs Türklüğü ve Kıbrıs Türkünün egemenliği bizim öz meselemizdir." dedi.


#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
#Ersin Tatar
#Fuat Oktay
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