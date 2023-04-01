Fuat Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a ziyaret: Türkiye sonuna kadar yanınızda

Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın İngiltere’nin başkenti Londra’da sözlü saldırıya uğramasına ilişkin de "Ben bir kez daha 'geçmiş olsun' dileklerimizi ifade etmek istiyorum; cumhurbaşkanımız adına, şahsım adına, milletimiz adına. Bu olay Rumların nasıl hazımsız olduklarını, nasıl çözüm istemediklerini gösteriyor.

Yani bir kolejdeki bir konuşmaya bile tahammül edemediklerinin çok net bir göstergesi; bırakın çözüm masasında konuşmayı, burada yapılanların orada bir tezahüründen ibaret hem Yunan’ın hem Rum’un.

Dolayısıyla Türkiye olarak biz burada yine eşit ve uluslararası statüde egemen bir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığının ve bu şekilde tanınmasının ne kadar elzem olduğunun bu olayın da çok ciddi bir göstergesi olarak görüyoruz.

Bu davamızda ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim.

Türkiye olarak biz sonuna kadar yanınızdayız