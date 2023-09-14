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G7 dışişleri bakanlarından Rusya'yı kızdıracak çıkış

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da hafta sonu düzenlediği seçimleri kınadıklarını açıkladı.

11:30 . 14/09/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

G7 dışişleri bakanlarınca, söz konusu seçimlerle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Rusya'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da, Ukrayna'nın egemen topraklarında düzenlediği düzmece seçimleri kesin bir dille kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu seçimlerin, Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünün ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ihlali olduğuna işaret edilen açıklamada,
"Rusya'nın Ukrayna topraklarında böyle bir eylem yapmak için yasal zemini yok. Bu düzmece seçimler, Rusya'nın Ukrayna topraklarını ele geçirmesini meşrulaştırmak için yapılan propaganda eylemleridir."
değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki hak iddialarının hiçbir zaman kabul edilmeyeceği vurgulanarak, seçimlerin G7'nin Rusya'ya yaklaşımını hiçbir şekilde etkilemeyeceği belirtildi.


Belçika’da ahlak dışı ‘zorunlu cinsel eğitim’ yasalaştı: 9 yaşındaki çocuklara sınıfta porno izletecekler
Belçika’da ahlak dışı ‘zorunlu cinsel eğitim’ yasalaştı: 9 yaşındaki çocuklara sınıfta porno izletecekler

Belçika’da tartışmalara konu olan ve ilkokul müfredatına dahil edilen ‘zorunlu cinsel eğitim’ dersi, çocuklarının ruh ve akıl sağlığını önemseyen Müslüman ve Hrıstiyan aileleri bir araya getirdi. İlkokul çağındaki çocukların sınıfta maruz kalacakları aşırı cinsellik içeren EVRAS yasasına karşı vatandaşlar ‘Çocuklarımıza dokunmayın’ sloganıyla 17 Eylül Pazar günü ikinci protestolarını düzenleyecek. Brüksel’de yaşayan iki kız çocuğu annesi Zehra Denizli, binlerce insanın karşı çıktığı söz konusu tasarının yasalaşmasına dair, “Demokrasi kelimeleriyle süslenmiş bir diktatörlükte yaşıyoruz. Demokrasi bu ülkede sadece dilde. Çok sayıda kişinin katıldığı anket de dahi yüzde 90 ‘Hayır’ oyuna rağmen bu tasarı yasalaştı. Biz burada Müslümanlar ve Katolik Hristiyanlar olarak elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımızın temiz zihinlerinin kirletilmesini istemiyoruz, onlar için korkuyoruz” dedi. Endişeli annelerden Stepha Winona Magnetiseuse Guerisseuse de dehşet içinde yayınladığı videoda EVRAS'ın müfredatta yaptığı değişiklikleri okuyarak, "9-11 yaş: pornografi kavramı ve klişeleri inceleme. Sınıfta nasıl porno izletilebilir? Nasıl yapılabilir? Porno nedir ve porno karakterlerin klişeleri. İnanamıyorum" ifadelerini kullandı. Belçika Milli Eğitim Müdürü Caroline Desir ise sosyal medya hesabından yasaya dair paylaşımını, gelen tepkilerin ardından yorumlara kapattı. Belçika’da siyaset yapan Türk politikacılardan İbrahim Dönmez, Emir Kır, Şevket Temiz ve Hasan Koyuncu’nun ise çocuklara aşırı cinselliği ve LGBT özendirmesini aşılayan, eşcinselliğe teşvik eden yasaya dair sessiz kalmaları dikkat çekti.

Belçika’da ahlak dışı ‘zorunlu cinsel eğitim’ yasalaştı: 9 yaşındaki çocuklara sınıfta porno izletecekler
Belçika’da ahlak dışı ‘zorunlu cinsel eğitim’ yasalaştı: 9 yaşındaki çocuklara sınıfta porno izletecekler

Belçika’da tartışmalara konu olan ve ilkokul müfredatına dahil edilen ‘zorunlu cinsel eğitim’ dersi, çocuklarının ruh ve akıl sağlığını önemseyen Müslüman ve Hrıstiyan aileleri bir araya getirdi. İlkokul çağındaki çocukların sınıfta maruz kalacakları aşırı cinsellik içeren EVRAS yasasına karşı vatandaşlar ‘Çocuklarımıza dokunmayın’ sloganıyla 17 Eylül Pazar günü ikinci protestolarını düzenleyecek. Brüksel’de yaşayan iki kız çocuğu annesi Zehra Denizli, binlerce insanın karşı çıktığı söz konusu tasarının yasalaşmasına dair, “Demokrasi kelimeleriyle süslenmiş bir diktatörlükte yaşıyoruz. Demokrasi bu ülkede sadece dilde. Çok sayıda kişinin katıldığı anket de dahi yüzde 90 ‘Hayır’ oyuna rağmen bu tasarı yasalaştı. Biz burada Müslümanlar ve Katolik Hristiyanlar olarak elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımızın temiz zihinlerinin kirletilmesini istemiyoruz, onlar için korkuyoruz” dedi. Endişeli annelerden Stepha Winona Magnetiseuse Guerisseuse de dehşet içinde yayınladığı videoda EVRAS'ın müfredatta yaptığı değişiklikleri okuyarak, "9-11 yaş: pornografi kavramı ve klişeleri inceleme. Sınıfta nasıl porno izletilebilir? Nasıl yapılabilir? Porno nedir ve porno karakterlerin klişeleri. İnanamıyorum" ifadelerini kullandı. Belçika Milli Eğitim Müdürü Caroline Desir ise sosyal medya hesabından yasaya dair paylaşımını, gelen tepkilerin ardından yorumlara kapattı. Belçika’da siyaset yapan Türk politikacılardan İbrahim Dönmez, Emir Kır, Şevket Temiz ve Hasan Koyuncu’nun ise çocuklara aşırı cinselliği ve LGBT özendirmesini aşılayan, eşcinselliğe teşvik eden yasaya dair sessiz kalmaları dikkat çekti.


#Rusya
#seçimler
#Ukrayna
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