Belçika’da ahlak dışı ‘zorunlu cinsel eğitim’ yasalaştı: 9 yaşındaki çocuklara sınıfta porno izletecekler

12 Temmuz 2012’den bu yana Belçika’da, EVRAS kısaltmasıyla adlandırılan cinsel eğitim programı zorunlu eğitim müfredatına dahil edildi. Uygulamayı koordine etmek amacıyla 2013’de bir mutabakat imzalanmış fakat teoriden pratiğe geçirilememişti. Belçika’nın Valonya-Brüksel Federasyonu geçtiğimiz günlerde yapılan oylamayla tasarıyı kabul ederek Eylül 2023’ten itibaren EVRAS’ın genel eğitimde ilkokul 6. ve ortaokul 4. sınıflarda tüm öğrenciler için zorunlu olmasını kararlaştırdı.









EVRAS yasasını hazırladığı iddia edilen O 'YES kurumunun LGBT'liler için düzenlediği etkinlikten bir kare









Milli Eğitim Bakanı Caroline Desir, yasa tasarısını her ne kadar objektif ve tarafsız bir şekilde hazırladıklarını söylese de EVRAS tasarısını hazırlayan LGBT destekçisi kurumun O ‘YES olduğu ve bakan Desir’in söz konusu kurumu gizlediği ve fonladığı iddia edildi. Gazeteci-yazar Senta Depuydt, yakın zamanda Bakanın gerçek dışı bilgiler verdiğine dair bir yazı kaleme aldı.









Gazeteci-yazar Senta Depuydt'in köşe yazısının bir kısmı









Tepkiler çığ gibi büyüyor





Söz konusu programın bu sene zorunlu müfredata dahil edilmesi ülkede birçok sivil ve siyasi aktör tarafından endişe ile karşılandı. Belçika’daki Müslüman toplumu temsil eden kuruluşların “Belçika İslami Kurumları çocuk haklarını ihlal eden EVRAS programında çocukların aşırı cinselleştirilmesini öngören düzenlemeyi kınıyor” başlığı altında yayımladığı ortak bir açıklamada EVRAS programının kabulu durumunda duydukları endişeyi dile getirdiler. Açıklamada, Valonya-Brüksel Federasyonu yetkililerini, bu programın kabul edilmesine karşı çıkan uzmanların güçlü ve meşru endişelerinin yanı sıra Müslüman toplumunun kaygılarını da dinlemeye ve bu programı olduğu gibi kabul etmemeye çağırdıkları belirtiliyor.









Aileler Brüksel sokaklarında EVRAS yasasını protesto etti





İlk protestonun ardından ikincisine hazırlanıyorlar





Brüksel’de çoğunluğu Müslüman ve kadın yüzlerce kişi, Fransızca konuşan toplumun hükûmeti olarak bilinen Valonya-Brüksel Federasyonu’nun okullarda başlatacağı cinsellik eğitimini protesto etmek için toplandı. Katolik Hristiyanların da aralarında yer aldığı topluluk, çocuklarının geleceği için ikinci kez tepkilerini ortaya koymak adına 17 Eylül Pazar günü tekrar sokaklara inecek.





Geçtiğimiz hafta bir araya gelen kalabalık, “EVRAS istemiyoruz”, “(Eğitim Bakanı Caroline) Desir istifa”, “Çocuklarımıza özgürlük”, “Çocuklarımıza dokunmayın” sloganları attı.





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Dehşet içindeki anne müfredatı okudu: Çocuklarımıza sınıfta porno izletecekler





Belçikalı endişeli annelerden Stepha Winona Magnetiseuse Guerisseuse de yayınladığı video ile yaşadığı şoku anlatmaya çalıştı. 303 sayfalık EVRAS yasa tasarısının müfredatta nasıl işleneceğine dair bilgi vererek, “Başlıklar: 3-5 yaş: Vücut bölgeleri, mahremiyet. 6-9 yaş: Çiftleşme, rıza. 10-12 yaş: Arkadaşlık, aşk. 12-14 yaş: Ergenlik, klişeler. 15-17 yaş: Kimlik ve cinsel yönelim. Tamam buraya kadar sorun yok. 5 yaş itibarıyla anasınıfı çocuklarına öğretilecekler: 5 yaş! 9 yaş: mastürbasyon ve orgazm. 9 yaş: pornonun olumlu ve olumsuz etkileri! 9 yaş! Yani diyecekler ki: küçük oğlan, sen kendini sanki biraz kız gibi mi hissediyorsun? Hiç tasalanma, çok normal, belki kendini kıza çevirebilirsin. Yani çocuklarımızı trans yapmak istiyorlar ya da ben mi halüsinasyon görüyorum? 9-11 yaş: pornografi kavramı ve klişeleri inceleme. Nasıl ya? Sınıfta nasıl porno izletilebilir? Nasıl yapılabilir? Porno nedir ve porno karakterlerin klişeleri. Ya da kafamdan uyduruyorum? Yalan mı söylüyorum? İnanamıyorum, dehşet içindeyim” dedi.





Küçük yaşta cinselliğe ve eşcinselliğe teşvik ediyorlar





Tepkilere maruz kalan öneriler arasında “5 yaşından itibaren kişinin cinsiyet kimliğinin aynı veya farklı olabileceğinin farkında olması” gibi eşcinselliğe yönlendirici, LGBT özendirmesi barındıran maddeler yer aldı. Rehberde 9 yaşından itibaren ise çocuğu cinselliğe teşvik ederek “Rahatlık noktanızı bulmak için cinsiyet normlarını ve klişeleri sorgulamaktan çekinmeyin” ifadeleri kullanılarak, çocuğun cinsiyet kimliğini sorgulaması ‘gerektiği’ vurgulandı.









Belçika'da yaşayan Zehra Denizli ve kızları





"Demokrasi kelimeleriyle süslenmiş bir diktatörlükte yaşıyoruz”





Belçika’da büyüyen Türk vatandaşı Zehra Denizli ile ülkedeki atmosferi ve endişelerini konuştuk. İki kız çocuğu annesi Denizli, etkili bir şekilde kullandığı sosyal medya hesabını, EVRAS yasası ülke gündemine girdiğinden bugüne tamamen bu meseleye ayırdığını, çevresini ve dostlarını bilinçlendirmeye ve tepki göstermeye çağırdığını anlattı.





Çocuklarının okuduğu okulun müdürüne, kendisi gibi tedirgin veliler ile birlikte bu müfredata karşı olduklarına dair hazırladıkları evrakları gönderen ve okula bu müfredatın gelmemesi için elinden geleni yapan Denizli, kızları için çok korktuğunu ve endişeli olduğunu söylerken, “Biz seçimler oluyor oyumuzu kullanıyoruz, siyasilerimize güveniyoruz. Çocuklarımızın geleceğini tehlikeye atan yasalara karşı bir politika yürütmemeleri ve meclisten geçmesi bizi hayal kırıklığına uğratıyor. Bu konuda ülkemizde anketler yapıldı ve vatandaşlara soruldu, “Bu yasayı istiyor musunuz istemiyor musunuz?” diye. Çoğundan yüzde 90’a yakın ‘Hayır’ oyu çıkmasına rağmen, bu yasa meclisimizden geçti ve müfredatlarımızda zorunlu hale getirildi. Demokrasi kelimeleriyle süslenmiş bir diktatörlükte yaşıyoruz. Demokrasi bu ülkede sadece dilde. Bizim okulumuzda müfredatın uygulanmaması için biz veliler olarak elimizden geleni yapıyoruz” dedi.





Milli Eğitim Bakanı Caroline Desir, sosyal medya hesabından EVRAS yasasına dair açıklama yaptığı paylaşımını, gelen tepkilerin ardından yorumlara kapattı.









Milli Eğitim Bakanı Caroline Desir'in yorumlara kapattığı Instagram paylaşımı









Türk siyasetçilerden ses yok





Belçika’da siyaset yapan Türk politikacılardan İbrahim Dönmez, Emir Kır, Şevket Temiz ve Hasan Koyuncu’nun ise çocuklara aşırı cinselliği ve LGBT özendirmesini aşılayacak yasaya dair sessiz kalmaları dikkat çekti.





Belçika Bayrağı





Uzman pedagoglar da tepki gösterdi





EVRAS programının uygulanmasına sadece Müslümanlar ve dinî cemaatler tepkili değil. Psikolog ve pedagoglar tarafından yazılmış ve kamuoyuna sunulmuş olan “Çocuklarımızın sözde ilericilik adına aşırı cinselleştirilmesine hayır!” kampanya mektubuna bugün itibarı ile 7 bin 600 kişi imza attı. Kampanya metninde şu cümlelere yer verildi: “Mektubumuzu, özellikle duygulanım ve cinsellik konularında çocuklarının ilk eğitmenleri olan tüm ebeveynlere ithaf ediyoruz”. Mektupta EVRAS programında yer alan ve çocuklara sunulan pek çok içeriğin, çocuklarda rahatsız edici ve hatta travmatik kaygılara yol açabileceğinin altı çizildi.



