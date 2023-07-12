G7'den Rusya karşıtı ortak bildiri: Kendini savunan Ukrayna'nın yanında olacağız

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmanın soru-cevap kısmında ise yabancı bir gazeteci, sorduğu soruyla demokrasi hak ve özgürlükler üzerinden provokasyona soyundu. 14 ve 28 Mayıs'ta düzenlenen seçimleri işaret ederek yüzde 90'a varan katılım olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüyorum ki birinci derecede Türkiye’yi tanımıyorsun, Türkiye’nin demokrasi hak ve özgürlükler konusunda bir sıkıntısı yok. Dünyada yüzde 90’a yakın katılımla seçim yapıldığı kaç ülke var, bizim son seçim yüzde 88 ile yapıldı ve ben oradan seçildim. Hak ve özgürlükler konusunda eksik olan hiçbir şey yok." sözleriyle provokasyona soyunan yabancı gazeteciye dersini verdi.