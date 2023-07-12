G7'den Rusya karşıtı ortak bildiri: Kendini savunan Ukrayna'nın yanında olacağız

G7 ülkeleri Rusya karşı ortak bildiri yayınladı.
Almanya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada olmak üzere yedi ülke ve Avrupa Birliği'nden (AB) oluşan G7 topluluğu bildiri yayınladı.
Yayımlanan bildiride Rusya'ya karşı açıkça Ukrayna'ya destek verildiği belirtildi.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ne kadar sürerse sürsün Kiev yönetimine destek verileceği bildiride, "Ukrayna'nın güvenliğinin, Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu teyit ediyoruz." denildi.