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G7'den Rusya karşıtı ortak bildiri: Kendini savunan Ukrayna'nın yanında olacağız

G7'den Rusya karşıtı bildiri yayınlandı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ne kadar sürerse sürsün Kiev yönetimine destek verileceği bildiride, "Ukrayna'nın güvenliğinin, Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu teyit ediyoruz." denildi.

18:57 . 12/07/2023 Çarşamba
AA
G7 ülkeleri Rusya karşı ortak bildiri yayınladı.

G7 ülkeleri Rusya karşı ortak bildiri yayınladı.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada olmak üzere yedi ülke ve Avrupa Birliği'nden (AB) oluşan G7 topluluğu bildiri yayınladı.

Yayımlanan bildiride Rusya'ya karşı açıkça Ukrayna'ya destek verildiği belirtildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ne kadar sürerse sürsün Kiev yönetimine destek verileceği bildiride, "Ukrayna'nın güvenliğinin, Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu teyit ediyoruz." denildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yabancı gazetecinin 'demokrasi' provokasyonuna okkalı cevap: Yüzde 90'a yakın katılımla seçim yapan hangi ülkeyi gördünüz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yabancı gazetecinin 'demokrasi' provokasyonuna okkalı cevap: Yüzde 90'a yakın katılımla seçim yapan hangi ülkeyi gördünüz?

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmanın soru-cevap kısmında ise yabancı bir gazeteci, sorduğu soruyla demokrasi hak ve özgürlükler üzerinden provokasyona soyundu. 14 ve 28 Mayıs'ta düzenlenen seçimleri işaret ederek yüzde 90'a varan katılım olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüyorum ki birinci derecede Türkiye’yi tanımıyorsun, Türkiye’nin demokrasi hak ve özgürlükler konusunda bir sıkıntısı yok. Dünyada yüzde 90’a yakın katılımla seçim yapıldığı kaç ülke var, bizim son seçim yüzde 88 ile yapıldı ve ben oradan seçildim. Hak ve özgürlükler konusunda eksik olan hiçbir şey yok." sözleriyle provokasyona soyunan yabancı gazeteciye dersini verdi.

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