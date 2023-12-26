Galataport İstanbul Yönetimi'nden 'Gazze' vurgulu 'özür' açıklaması

24 Aralık 2023 Pazar günü Galataport İstanbul güvenlik görevlileri, kefiye taktığı gerekçesiyle Yazar Mehmet Dinç ve ailesini giriş kapısında bekletmişti. Basında ve sosyal medyada gündem olan

"Ellerinde bayraklar ve Filistin kefiyesi olan kişilerin Galataport İstanbul'a alınmadıkları"