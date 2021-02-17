​Gara düştü iş bitti

AK Parti'nin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, PKK terör örgütünün Gara'daki katliamının herkesin foyasını ortaya çıkardığını söyledi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:
- Birkaç gündür yüreğimiz, şehitlerimizin acısıyla buruk. Bu hadise, PKK terörüne karşı içeride ve dışarıda samimiyetsiz duruş sergileyen, örgütle ve uzantılarıyla merdiven altı işbirliği halinde olan herkesin gerçek yüzünü de tekrar gösterdi. PKK'ya PKK diyemeyen, teröre terör diyemeyen, kafalarındaki sinsi oyunları, kurdukları hain tuzakları, çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışan güruhun foyası ortaya döküldü.
BULACAK VE GEBERTECEĞİZ
Şehitlerimizin acısı yüreğimizi yakarken aynı zamanda mücadele azmimizi de biliyor, bu böyle biline. Hangi ine girerlerse girsinler, girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada geberteceğiz. Terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıkları, öfkemizi kabartırken aynı zamanda attığımız adımların, yaptığımız harekatların, izlediğimiz politikaların doğruluğunu da teyit ediyor.
EY BATI NİYE SESİNİZ ÇIKMIYOR
- Bir başka ülkenin başına gelse tüm dünyanın ayağa kalkacağı 13 masumun infazı hadisesinde gelen birkaç cılız ses dışında Türkiye'nin yanında kimseyi göremedik. Ey Batı neredesiniz? Niye sesiniz çıkmıyor? Neden sustunuz? Sesiniz çıksa da çıkmasa da biz görevimizi biliyoruz. Bu teröristlere Allah'ın izniyle bu ülkede fırsat vermeyeceğiz.
HAREKATLARI GENİŞLETECEĞİZ
Gara hadisesi milletimizi ve devletimizi korumak için sınırlarımızın ötesinde güvenli bir alan oluşturma kararımızı pekiştirdi. Gara önemli bir bölgeydi, sıkıntılı bir bölgeydi ve Gara düştü, Allah'ın izniyle iş bitti. Bir süredir yürüttüğümüz ve önemli mesafe aldığımız harekatlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin hala yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz.
NE KADAR GEREKİYORSA O KADAR KALACAĞIZ
- Teröristlerin gelmesini beklemeyecek, gidip inlerinde onların başlarını ezeceğiz. Sınırlarımızda ve sınırlarımızın ötesinde kahraman askerlerimizle, içeride jandarmamızla, polisimizle, güvenlik korucularımızla teröristlere nefes aldırmayacağız. Sadece bununla da kalmayacağız, bir daha benzer saldırılara uğramamak için de güvenli hale getirdiğimiz yerlerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız.
Türkçe seferberliğiCumhurbaşkanı Erdoğan, “Yunus Emre’nin 700. vefat yılına istinaden ‘Dünya dili Türkçe’ adı ile bir seferberlik ilan ediyoruz” dedi. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Bizim Yunus” Yılı Açılış Töreni’ne katılan Erdoğan, “Üzülerek ifade etmek isterim ki, bugün dilimizde bir çoraklaşma sürecini yaşıyoruz. Yabancı dile verilen önem maalesef Türkçemizi gölgede bırakıyor” şeklinde konuştu.
GELECEĞİMİZE TEHDİT
- Kimi yerlerde yabancı dil ile eğitimin Türkçe eğitiminin önüne geçtiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: “Kimi üniversitelerde öğrencilerimiz bırakınız Yunus’ları, Fuzulileri, Emrahları, Reşat Nurileri, Peyami Safa veya Tanpınar’ları bile okumadan, adını duymadan diploma alabiliyor. Özellikle sosyal medya dili gençlerimiz arasında geçerli bir yazı diline, iletişim diline dönüşüyor. Anlamsız kısaltmalar, aralara serpiştirilen yabancı kelimeler, bozuk cümleler, saçma ifadeler günden güne sıradan hale geliyor. Tabelalarda, yazışmalarda ve konuşmalarda şahit olduğumuz yabancı kelime kullanma hastalığı artık geleceğimizi tehdit eder bir boyuta ulaşmıştır.”
VATANI ÖNCE DİL BEKLER
Kültür emperyalizmine karşı kuracağımız en güçlü savunma hattının öncelikle dilimizi korumak olduğunu belirten Erdoğan şunları kaydetti: “Dilimizi kısırlaştıran, nesiller arasındaki iletişimi yok eden, Türkçeden ziyade nevzuhur bir kuş dilini andıran bu çürümeye dur demek mecburiyetindeyiz. Unutmayınız, vatanı önce dil, sonra ordu bekler.” Erdoğan dil seferberliği için 224 etkinliği 2021 yılı içinde 18 ayrı bakanlık, kurum, STK marifeti ile hayata geçireceklerini vurguladı.