​Gara düştü iş bitti

AK Parti'nin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, PKK terör örgütünün Gara'daki katliamının herkesin foyasını ortaya çıkardığını söyledi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Birkaç gündür yüreğimiz, şehitlerimizin acısıyla buruk. Bu hadise, PKK terörüne karşı içeride ve dışarıda samimiyetsiz duruş sergileyen, örgütle ve uzantılarıyla merdiven altı işbirliği halinde olan herkesin gerçek yüzünü de tekrar gösterdi. PKK'ya PKK diyemeyen, teröre terör diyemeyen, kafalarındaki sinsi oyunları, kurdukları hain tuzakları, çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışan güruhun foyası ortaya döküldü.

OYNAT 01:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkçedeki çürümeye 'dur demek' mecburiyetindeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Bizim Yunus' Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Türkçe'nin yanlış kullanımına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sosyal medya dili yazı ve iletişim diline dönüşüyor. Anlamsız kısaltmalar, bozuk cümleler, saçma ifadeler günden güne sıradan hale geliyor. Tabelalarda, yazışmalarda, konuşmalarda şahit olduğumuz yabancı kelime kullanma hastalığı artık geleceğimizi tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Dilimizi kısırlaştıran, nesiller arasındaki iletişimi yok eden, Türkçeden ziyade nevzuhur bir kuş dilini andıran bu çürümeye 'dur demek' mecburiyetindeyiz' dedi BiP'te paylaş

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BULACAK VE GEBERTECEĞİZ

Şehitlerimizin acısı yüreğimizi yakarken aynı zamanda mücadele azmimizi de biliyor, bu böyle biline. Hangi ine girerlerse girsinler, girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada geberteceğiz. Terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıkları, öfkemizi kabartırken aynı zamanda attığımız adımların, yaptığımız harekatların, izlediğimiz politikaların doğruluğunu da teyit ediyor.

EY BATI NİYE SESİNİZ ÇIKMIYOR

Bir başka ülkenin başına gelse tüm dünyanın ayağa kalkacağı 13 masumun infazı hadisesinde gelen birkaç cılız ses dışında Türkiye'nin yanında kimseyi göremedik. Ey Batı neredesiniz? Niye sesiniz çıkmıyor? Neden sustunuz? Sesiniz çıksa da çıkmasa da biz görevimizi biliyoruz. Bu teröristlere Allah'ın izniyle bu ülkede fırsat vermeyeceğiz.

OYNAT 00:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenli hale getirdiğimiz yerlerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Teröristlerin bize gelmesini beklemeyecek, biz gidip inlerinde onların başını ezeceğiz. Güvenli hale getirdiğimiz yerlerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız ' dedi. BiP'te paylaş

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HAREKATLARI GENİŞLETECEĞİZ

Gara hadisesi milletimizi ve devletimizi korumak için sınırlarımızın ötesinde güvenli bir alan oluşturma kararımızı pekiştirdi. Gara önemli bir bölgeydi, sıkıntılı bir bölgeydi ve Gara düştü, Allah'ın izniyle iş bitti. Bir süredir yürüttüğümüz ve önemli mesafe aldığımız harekatlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin hala yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz.

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NE KADAR GEREKİYORSA O KADAR KALACAĞIZ

Teröristlerin gelmesini beklemeyecek, gidip inlerinde onların başlarını ezeceğiz. Sınırlarımızda ve sınırlarımızın ötesinde kahraman askerlerimizle, içeride jandarmamızla, polisimizle, güvenlik korucularımızla teröristlere nefes aldırmayacağız. Sadece bununla da kalmayacağız, bir daha benzer saldırılara uğramamak için de güvenli hale getirdiğimiz yerlerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız.

OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya: Başka bir ülkede olsa dünyayı ayağa kaldırırdınız, neredesiniz? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. 'Bir başka ülkenin başına gelse tüm dünyanın ayağa kalkacağı 13 masumum infazı hadisesinde, gelen birkaç cılız ses dışında Türkiye'nin yanında kimseyi göremedik. Ey Batı! neredesiniz, niye sesiniz çıkmıyor, neden sustunuz' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Türkçe seferberliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yunus Emre’nin 700. vefat yılına istinaden ‘Dünya dili Türkçe’ adı ile bir seferberlik ilan ediyoruz” dedi. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Bizim Yunus” Yılı Açılış Töreni’ne katılan Erdoğan,

şeklinde konuştu.

GELECEĞİMİZE TEHDİT

Kimi yerlerde yabancı dil ile eğitimin Türkçe eğitiminin önüne geçtiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: “Kimi üniversitelerde öğrencilerimiz bırakınız Yunus’ları, Fuzulileri, Emrahları, Reşat Nurileri, Peyami Safa veya Tanpınar’ları bile okumadan, adını duymadan diploma alabiliyor. Özellikle sosyal medya dili gençlerimiz arasında geçerli bir yazı diline, iletişim diline dönüşüyor. Anlamsız kısaltmalar, aralara serpiştirilen yabancı kelimeler, bozuk cümleler, saçma ifadeler günden güne sıradan hale geliyor. Tabelalarda, yazışmalarda ve konuşmalarda şahit olduğumuz yabancı kelime kullanma hastalığı artık geleceğimizi tehdit eder bir boyuta ulaşmıştır.”

OYNAT 02:41 HDP'li Beştaş'ın yüzüne bakarak söyledi: Sözlerim sırtını PYD'ye dayayan alçaklara TBMM Genel Kurulu'nda, HDP'li Meral Danış Beştaş, oturumu yöneten Meclis Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekilli Celal Adan'ın açılış konuşmasını hatırlatarak, kabul edilemez bulduğunu dile getirdi. Beştaş'ın sözlerine yanıt veren TBMM Başkanvekili Adan, 'Benim konuşmamda Türkiye'nin birliği vardır, devletin yüceliği vardır. Sırtını PYD'ye dayayan alçaklara karşı bir cevap vardır. Bundan rahatsızlık duyduğunuz için çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim' dedi. Adan'ın konuşmasının ardından Meclis'te alkış sesleri yükseldi. BiP'te paylaş

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VATANI ÖNCE DİL BEKLER

Kültür emperyalizmine karşı kuracağımız en güçlü savunma hattının öncelikle dilimizi korumak olduğunu belirten Erdoğan şunları kaydetti: “Dilimizi kısırlaştıran, nesiller arasındaki iletişimi yok eden, Türkçeden ziyade nevzuhur bir kuş dilini andıran bu çürümeye dur demek mecburiyetindeyiz. Unutmayınız, vatanı önce dil, sonra ordu bekler.” Erdoğan dil seferberliği için 224 etkinliği 2021 yılı içinde 18 ayrı bakanlık, kurum, STK marifeti ile hayata geçireceklerini vurguladı.