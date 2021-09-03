Gündem Gara, Kandil ve Sincarda sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi
ANKARA

Gara, Kandil ve Sincar'da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi

MİT tarafından düzenlenen operasyonda Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar’da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Gara, Kandil ve Sincarda sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar’a operasyon düzenlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 terör örgütü PKK/KCK mensubu MİT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

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