Gündem Gara şehidinin annesinden Kılıçdaroğluna Hangi yüzle bizi arıyorsun
POLİTİKA

Gara şehidinin annesinden Kılıçdaroğlu'na: Hangi yüzle bizi arıyorsun

Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından katledilen 13 vatandaşımızdan biri olan polis memuru Vedat Kaya'nın annesi Emine Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendileriyle görüşme isteğine tepki gösterdi. Kaya, Kılıçdaroğlu için "Bizi hangi yüzle arıyor" dedi.

Haber Merkezi İHA
Gara'da şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın annesi Emine Kaya.
Gara'da şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın annesi Emine Kaya.

Gara’da şehit edilen polis memuru Vedat Kaya’nın annesi Emine Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun telefonla görüşme isteğini reddettiklerini belirterek "Kılıçdaroğlu bizi hangi yüzle arıyor" diyerek görüşme isteğine karşı çıktığını söyledi.

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"İki sefer aradı ama biz konuşmadık"

Oğlunun ona kaçırılmadan bir gün önce hediye ettiği başörtüyü yanından ayırmadığını söyleyen acılı anne Kaya, “6 sene önce ağabeyinin düğününe geldikten sonra sabah hediye etti bu yazmayı ve akşam kaçırıldı. O gün bu gündür bu yazmayı yanımdan ayırmıyorum. Ölene kadar elimde olacak. Son nefesime kadar. Kılıçdaroğlu iki sefer bizi aradı. Ama biz konuşmadık. Çünkü hangi yüzle bizi aradığını soruyoruz. Kılıçdaroğlu’na iki defa mecliste oğlumun gelmesini istediğimi söyledim. Sessiz kaldı” dedi.

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“CHP’ye hakkımızı helal etmiyoruz”

CHP’ye haklarını helal etmeyeceklerini kaydeden anne Kaya, “CHP milletvekili bize demiş ki oğlunuz size hakkını helal etmeyecek. Nasıl bize helal etmeyecek? Helal etmeyeceği kişiler varsa onlar da sizlersiniz. Biz de size hakkımızı helal etmiyoruz. HDP/PKK şerefsizdir. Benim oğlum şehittir. Oğlumun kanı yerde kalmasın. Son nefesine kadar öcünün alınmasını istiyoruz. HDP/PKK millet meclisine girmesin ve maaş almasın. HDP/PKK aynıdır” diye konuştu.

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Şehit Vedat Kaya'nın annesinden Kılıçdaroğlu'na: Bizi hangi yüzle arıyor
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Şehit Vedat Kaya'nın annesinden Kılıçdaroğlu'na: Bizi hangi yüzle arıyor
Gara'da şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın annesi Emine Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonla görüşme isteğini reddettiklerini belirterek 'Kılıçdaroğlu bizi hangi yüzle arıyor' diyerek görüşme isteğine karşı çıktığını söyledi. CHP'ye haklarını helal etmeyeceklerini kaydeden anne Kaya, “CHP milletvekili bize demiş ki oğlunuz size hakkını helal etmeyecek. Nasıl bize helal etmeyecek? Helal etmeyeceği kişiler varsa onlar da sizlersiniz. Biz de size hakkımızı helal etmiyoruz. HDP/PKK şerefsizdir. Benim oğlum şehittir. Oğlumun kanı yerde kalmasın. Son nefesine kadar öcünün alınmasını istiyoruz. HDP/PKK millet meclisine girmesin ve maaş almasın. HDP/PKK aynıdır” diye konuştu.
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