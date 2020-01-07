Gara'da bir mağara girişinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Gara bölgesinde, bir mağara girişinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Operasyonların hız kesmeden devam edeceği belirtildi.
Irak kuzeyi Gara bölgesinde, bir mağara girişinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek. pic.twitter.com/fUOrGvj9DT
Irak kuzeyi Gara bölgesinde, bir mağara girişinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek. pic.twitter.com/fUOrGvj9DT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 7, 2020