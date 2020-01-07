Gara'da bir mağara girişinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Gara'da bir mağara girişinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, bir mağara girişinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi 07 Ocak 2020, 11:52 Son Güncelleme: 07 Ocak 2020, 12:04 Yeni Şafak