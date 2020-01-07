Gündem Garada bir mağara girişinde tespit edilen 2 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Gara'da bir mağara girişinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Gara'da bir mağara girişinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, bir mağara girişinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Güvenlik güçleri, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
Güvenlik güçleri, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Gara bölgesinde, bir mağara girişinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Operasyonların hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

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