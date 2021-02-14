Gündem Garada paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKKlı terörist SİHAlarla etkisiz hale getirildi
ANKARA

Gara'da paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK’lı terörist SİHA’larla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde paramotor ile kaçmaya çalışan 3 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu" denildi.

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Genelkurmay Başkanı Gara operasyonunun detaylarını anlattı: 3 girişli, 9 odalı ve 7 kapılı mağara
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Genelkurmay Başkanı Gara operasyonunun detaylarını anlattı: 3 girişli, 9 odalı ve 7 kapılı mağara
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 10 Şubat gecesi başlatılan ve bu gece biten Pençe Kartal-2 Harekatı hakkında bilgi verdi. Operasyon yapılan Gara bölgesindeki mağaralardan birini anlatan Orgeneral Güler 'Mağarada 3 giriş, 9 oda ve 7 tane de demir kapı var. Ayrıca mağaranın içerisinde sürekli zikzaklar var. Bazı noktalar da 1.20 metre yüksekliğinde, insanların sadece sürünerek veya çömelmiş vaziyette yürümek zorunda olduğu bir yapı oluşturulmuştur. Belli ki uzun bir süre çalışmadan sonra bu mağara meydana getirilmiş. Teröristlere çok ağır zayiat verdirilmiştir ve bundan sonra terör örgütü burada kendini rahat hissedemeyecektir. Bunu onlara her gün yaşatacağız' ifadelerini kullandı.


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