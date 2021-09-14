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ANKARA

Gara’da TSK ve MİT operasyonu: İrtibat kesildi

Artan operasyonlar sonucu korunaklı alanlarda gizlenen PKK elebaşları, dışarı çıkamıyor. Bölgeler arasında irtibat, örgütün güvendiği militanlarla sağlanıyor. Bunlardan biri de “Cevher” kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci’ydi. PKK elebaşlarının yardımcılığını da yapan terörist, dün Gara’da TSK ve MİT’in ortak operasyonuyla öldürüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gara’da TSK ve MİT operasyonu: İrtibat kesildi ​
Mehmet Emin Ekinci

PKK/KCK’nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu terörist, MİT ve TSK’nın Irak’ın kuzeyinde düzenlediği ortak operasyonla etkisiz hale getirildi. Örgütün üst düzey yöneticilerinin irtibat ve intikallerini koordine eden “Cevher” kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci, 2020 yılında örgütün sözde üst yönetiminin özel talimatıyla Gara’da görevlendirilmişti.

ELEBAŞLARININ YARDIMCISI

  • Geçmişte, Türkiye’de PKK/KCK’nın eylemlerinde yer alan ve güvenlik güçlerinin takibine giren terörist, 2011 yılında kaçarak örgütün Irak’ın kuzeyindeki kamplarına katıldı. Bir süre Zagros alanında faaliyet yürüttükten sonra Kandil’de görevlendirilen terörist, burada uzun süre PKK elebaşlarının yardımcılığını yaptı, Kandil ve Sincar arasında iletişimi sağladı.

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ÖZEL TALİMATLA GARA’YA

Kandil’in ardından Sincar’da görevlendirilen terörist Ekinci’nin, örgütün bu bölgede kayıplar vermesi üzerine tekrar Kandil’e çekildiği öğrenildi. Dün Gara’da etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist, geçtiğimiz yıl örgütün bölgedeki dış ilişkiler birimine yönelik operasyonların artması sonucu elebaşlarının irtibat ve intikallerinin durması sebebiyle özel olarak burada görevlendirilmiş.

NOKTA OPERASYONLAR ÖRGÜTÜ DAĞITTI

  • MİT’in hedefe yönelik özel operasyonları sonucu korunaklı alanlardan ayrılamayan elebaşlarının, eylem gücü bitme noktasına gelen örgütü bir arada tutabilmek ve alt kadrolarla irtibat kurabilmek için güvendiği militanlara bel bağladığı belirtiliyor. Örgütteki kritik isimlere düzenlenen bu tip operasyonlar, örgütün intikal ve irtibat kanallarını koparttığı gibi çözülmeyi de hızlandırıyor.

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