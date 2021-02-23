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Gara'da yakalanan teröristlerden itiraf: 'Öldürün' talimatı geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara'ya gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan iki PKK'lı teröristten itiraf gibi açıklamalar geldi. Teröristler, örgüt elebaşlarından rehineleri öldürmeleri için talimat aldıklarını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gara'da yakalanan itirafçı teröristler.
Gara'da yakalanan itirafçı teröristler.

10 Şubat 2021 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara'daki PKK unsurlarına operasyon düzenledi. Operasyonlarda 53 terörist ölü iki terörist ise sağ ele geçirildi.

PKK, rehin tuttuğu 12'si Türk, bir Irak vatandaşını başlarından vurarak şehit etti.

Örgütün sözcüsü HDP, söz konusu gelişmeleri yalanlayarak PKK'nın rehineleri öldürmediğini ve TSK'nın bombalaması sonucu öldüklerini iddia etti.

Operasyon sırasında yakalanan iki terörist, gerçekleri bir bir itiraf etti.

"Hiçbiri sağ gitmemeli, ailelerine teslim olmamalı"

13 vatandaşın şehit edildiği operasyon sırasında teslim olan teröristlerden 'Merkez Botan' kod adlı Doğan Geçgel, Mart 2014'de örgüte katıldığını belirterek, şöyle dedi:

  • "Gara'da Siyane bölgesinde şehit brüsk mağarasında tutukluların yanındaydık. 8 kişiydik. Tünel uzun, ziksaklı olduğu için, dışarısı görünmüyordu. Orada saat 07.00'ye kadar bekledik ve kamelyaya geçmek için, geçtik. Yerde esirleri ölü bir vaziyette kafalarına sıkılmış halde gördük. Ben de dayanamayarak dışarıya çıkmadan önce 'teslim ol' çağrılarını duyuyordum askerlerin, teslim olmak için askerlere ben dışarı çıktım, 'ben teslim oluyorum' diye askerlere gittim. Askerler de beni yanlarına aldılar. Gara saha komutanlığı Cuma Biliki olan şahıs arkadaş 'Sorej' kod isimli sorumluya demiş ki 'Buraya operasyon olursa bir şey olursa esirlerin hiçbiri sağ gitmemeli, ailelerine teslim olmamalı' diye talimat verdiğini duymuştum. Yani 'onları öldürün' diye duymuştum. Sorej söylemişti. Bunu kendim duymuştum yani kulaklarımla, sonra teslim oldum askerlere."

"Öldürme talimalı vermişti"

Diğer terörist 'Şervan Korkmaz' kod adlı Osman Acer ise 2012 yılında PKK'ya katıldığını, aslen Şırnaklı, doğum yerinin Mersin olduğunu belirtti.

Terörist Osman Acer, 20120 yılında Gara'ya cezaevi düzenlemesi yapıldığını anlatarak, "'Eğer operasyon başlarsa bir şey olursa destek kuvvet gelemezse rehineleri infaz edin, öldürün', alınan Türk rehineleri polis, subay, askerleri öldürme talimatını vermişti. Böyle demişti. Ve 10 Şubat 2021'de Roj Başa doğru operasoyn başladı. Sonra dönüp yanına birkaç kişiyi aldı, tutuklu olan esirlerin yanına gitti. Türk subayların polis olsun, asker olsun onların yanına gitti, hepsini imha etti. Çatışma devam etti, birkaç gün böyle sürdü ve sonra Merkaz Botan yani Doğun Geçgel teslim oldu, ondan sonra ben teslim oldum" ifadelerini kullandı.

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