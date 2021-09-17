Gara'ya hava harekatı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor" denildi.
Açıklamada, "Gara bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek" ifadeleri kullanıldı.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
Gara bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek! pic.twitter.com/Hbsu9nJoee
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.