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ANKARA

Gara'ya hava harekatı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya düzenlenen hava harekatıyla 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Garaya hava harekatı: 6 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor" denildi.

Açıklamada, "Gara bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

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