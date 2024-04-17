Garsona asker üniforması giydirip servis yaptırdılar: İstanbul Valiliği harekete geçti! İşletmenin izinleri iptal edildi

"⁠Olayla ilgili işletme sahibi A.K, işletme mesul müdürü A.G. ile görüntülerde üniforma ile servis yapan işletme çalışanı Y.J. olmak üzere 3 kişi gözaltına alınmıştır. Şahıslarla ilgili 'Türk milletini, cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan adli işlem başlatılmıştır. Çalışmaların devamında, işletme içerisinde oturum izinleri olmadığı belirlenen ve sigortasız olarak çalıştıkları tespit edilen M.I, A.R, H.M.Y.A. isimli yabancı uyruklu şahıslar muhafaza altına alınmış ve sınır dışı işlemleri başlatılmıştır. Ayrıca olayın meydana geldiği iş yerinin turizm işletme belgesi iptal edilmiştir"