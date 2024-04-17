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Garsona asker üniforması giydirip servis yaptırdılar: İstanbul Valiliği harekete geçti! İşletmenin izinleri iptal edildi

İstanbul'da lüks bir restoranda asker üniforması giyip servis yapan garsonlar sosyal medyada büyük tepki çekti. Olayla ilgili işyeri sahibi ve garson hakkında soruşturma başlatıldı. 3 kişi gözaltına alınırken işletmenin izinleri iptal edildi.

12:57 - 17/04/2024 mercredi
Güncelleme: 12:59 - 17/04/2024 mercredi
AA
İstanbul Valiliği, sosyal medyada paylaşılan "restoranda asker üniformasıyla servis" görüntülerine ilişkin soruşturma başlattı
İstanbul Valiliği, sosyal medyada paylaşılan "restoranda asker üniformasıyla servis" görüntülerine ilişkin soruşturma başlattı

İstanbul Valiliği, sosyal medyada paylaşılan "restoranda asker üniformasıyla servis" görüntülerine ilişkin işletme sahibinin de aralarında bulunduğu 3 kişinin gözaltına alındığını, işletmede sigortasız çalışan ve

oturum izinlerinin olmadığı belirlenen 3 kişinin de sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını bildirdi.


Valilikten yapılan açıklamada, 16 Nisan'da sosyal medya platformlarında paylaşılan ve
"İstanbul'da yabancı bir şahsa ait lüks restoranda şov yapmak için asker üniformasını giyip servis yapmışlar"
ifadeleriyle yayınlanan görüntüler üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

Yapılan çalışma sonucunda söz konusu işletmenin Beyoğlu ilçesi Hüseyinağa Mahallesi'nde faaliyet gösterdiği ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı A.K'ye ait olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, videoda yer alan kişinin işletmede çalışan yabancı uyruklu Y.J. olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

İzinler iptal edildi

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"⁠Olayla ilgili işletme sahibi A.K, işletme mesul müdürü A.G. ile görüntülerde üniforma ile servis yapan işletme çalışanı Y.J. olmak üzere 3 kişi gözaltına alınmıştır. Şahıslarla ilgili 'Türk milletini, cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan adli işlem başlatılmıştır. Çalışmaların devamında, işletme içerisinde oturum izinleri olmadığı belirlenen ve sigortasız olarak çalıştıkları tespit edilen M.I, A.R, H.M.Y.A. isimli yabancı uyruklu şahıslar muhafaza altına alınmış ve sınır dışı işlemleri başlatılmıştır. Ayrıca olayın meydana geldiği iş yerinin turizm işletme belgesi iptal edilmiştir"


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il y a 16 minutes
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