Gastronominin kalbi Gaziantep’te atıyor: Lezzetin festivali GastroANTEP başladı

“Türkiye’ye uluslararası kültür sanat markası kazandırmak için başlattığımız Kültür Yolu Festivalleri’nin üçüncü yılındayız. Festivaller tamamlandığında Cumhuriyet’in 100’üncü yılına yakışan yeni bir katılımcı rekorunu tarihe not düşeceğiz. Gaziantep sahip olduğu kültürel ve tarihi mirasıyla çok ayrıcalıklı bir şehir. Festivalle şehirde 40’a yakın noktada düzenlenecek 400’den fazla etkinlikle hem bu mirası ortaya koyacak hem de farklı kültür sanat unsurlarını vatandaşlarla buluşturacağız. Festival kapsamında açılışının gerçekleşeceği Türk Arkeolojisi ve Kültürel Miras Enstitüsü ile bu coğrafyanın kültürel miras zenginliğine yakışan kurumu Gaziantep’e kazandıracağız.”