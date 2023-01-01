Gastronominin kalbi Gaziantep’te atıyor: Lezzetin festivali GastroANTEP başladı

GastroANTEP Kültür Yolu Festivali 24 Eylül’e kadar sürecek.
Gazi şehrin güneşten, topraktan ve tarihten gelen yerel lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak için 16-24 Eylül tarihlerinde 5’incisi düzenlenecek GastroANTEP, Kültür Yolu Festivalleri kapsamına girerek bu yıl iki festivali içinde barındırıyor.
Zeugma Mozaik Müzesi’nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla yapılan açılış töreni ile lezzet, kültür, sanat ve eğlenceyi içinde barındıracak festival başladı.
Tarihin ve kültürün lezzetle sanata dönüştüğü GastroANTEP Kültür Yolu Festivali, 8 gün boyunca konserlere, tiyatrolara, sergilere ev sahipliği yaparken, gastronomi dünyasının en ünlü ve Michelin Yıldızlı Şefleri ile söyleşiler, workshoplar düzenlenecek. Sektör temsilcileri ve yazarlarla paneller yapılacak.
Gastronominin kalbi bir kez daha Gaziantep’te atacak.
Bakan Ersoy: Gaziantep sahip olduğu kültürel ve tarihi mirasıyla çok ayrıcalıklı bir şehir
Açılış töreninde konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Yolu Festivalleri hakkında rakamlarla bilgiler vererek şu ifadeleri kullandı:
'Gastronomi ve Türk mutfağı turizmde bizi hedeflerimize ulaştıracak en önemli kültür başlıklarından biri'
Konuşmasının devamında Gaziantep’in Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında dahil olmasının önemini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:
Şahin: Bu sofrada büyük bir zenginlik var
Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise şehrin büyük bir depremden çıktığını ve yaraların kültür sanatla sarılacağını vurgulayarak şunları söyledi:
“Doğal gazın, petrolün değeri bitiyor artık zenginlik, beşeri sermayeye, kültürel mirasına sahip çıkmayla ölçülüyor. Biz medeniyet şehriyiz. Bu sofrada büyük bir zenginlik var. Biz topraktan, güneşten, tarihten gelen lezzet dedik. Bakanımız bizi dünyaya tanıtmak için çok büyük gayret gösterdi. Burası bir destinasyon noktası. Buranın kültür ve sanatla iyileşmesi lazım. Kapadokya’ya gelenler buraya Fırat’a gelecek. Bu sofra bir medeniyet.”
- Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve AK Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül de törende yaptıkları konuşmalarda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür ederek festivalin bölgeye olumlu etkileri üzerinde durdu, coşkuyla kutlanacağını aktardı.