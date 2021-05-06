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Gündem Gaybubet evlerindekilere maaş dağıtan FETÖcü Mehmet Biricik yalın ayak kaçmaya çalışırken yakalandı
İSTANBUL

Gaybubet evlerindekilere 'maaş' dağıtan FETÖ'cü Mehmet Biricik yalın ayak kaçmaya çalışırken yakalandı

İstanbul Emniyeti ve MİT'in ortak yürüttüğü operasyonda FETÖ'nün üst düzey finansörü Mehmet Biricik 55 bin lira ile yakalandı. Biricik'in, FETÖ'nün gaybubet evlerinde saklananlara 'maaş' adı altında para dağıttığı ve nakdi yardımda bulunduğu tespit edildi. 15 Temmuz darbe girişimi öncesi her ay askeri öğrencilerin maaşlarının yüzde 15'ini 'himmet' olarak aldığı ortaya çıkan Biricik, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Gaybubet evlerindekilere maaş dağıtan FETÖcü Mehmet Biricik yalın ayak kaçmaya çalışırken yakalandı
Biricik'in operasyon anında polisten çıplak ayakla kaçmaya çalışması kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT ile ortak yürüttükleri çalışma kapsamında, FETÖ'nün üst düzey yöneticisi ve İstanbul'da bulunan gaybubet evlerinin finansörü olduğu tespit edilen Mehmet Biricik adlı şüpheliyi takibe aldı.

DHA

Üç ay süren teknik ve fiziki takiple; Biricik'in gaybubet evlerinde saklanan ve örgüt adına aktif olarak faaliyet yürüten FETÖ üyelerine maaş adı altında para dağıtıp, nakdi yardımda bulunduğu tespit edildi.

DHA

Kapatılan örgüte ait dershane ve okullarda yaklaşık 20 yıl öğretmenlik yaptığı, ByLock kullanıcısı olduğu ve daha önce FETÖ elebaşının talimatlarıyla Bank Asya'ya para yatırdığı saptandı.

DHA

Tüm bu tespitlerin ardından şüpheilinin Ümraniye'deki adresine, 29 Nisan Pazar gecesi operasyon düzenlendi.

DHA

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ÇIPLAK AYAKLA KAÇMAYA ÇALIŞTI

Ancak gelen polisleri gören Mehmet Biricik, yatak odasına açılan yangın merdiveninden otoparka indi. Çıplak ayaklı olan Biricik, otopark duvarından atlayarak kaçmaya çalıştı. Binanın etrafını saran polisler tarafından yakaladı.

Operasyon anındaki kaçışı kameralar tarafından görüntülenen Mehmet Biricik'in evinde yapılan aramada ise toplam 55 bin lira değerinde 2 bin 850 dolar ve 28 bin lira ile 2 cep telefonu, 1 tablet, 2 kullanılmamış telefon kartı, 2 hafıza kartı, 1 sabit diske ele geçirildi.

DHA

FETÖ’ye üst düzey darbe
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FETÖ’ye üst düzey darbe

FİRARİLERE, TÜRKİYE'DEKİ DAVALARLA İLGİLİ BİLGİ AKTARMIŞ

Dijital materyallerin incelenmesi sonucunda da şüphelinin '15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından yurt dışına kaçan firari FETÖ mensuplarıyla irtibatlı olduğu, bu kişilere Türkiye'de yakalanan örgüt mensuplarının dava dosyaları ve aldıkları cezalar ile ilgili bilgi akışı sağladığı ortaya çıktı.

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ASKERİ ÖĞRENCİLERİN MAHREM İMAMI

Öte yandan 15 Temmuz darbe girişi sonrası yakalanan örgüt üyesi askeri öğrencilerin verdiği ifadelerinde Mehmet Biricik'in, İstanbul Anadolu yakasındaki bazı askeri birliklerden sorumlu üst düzey mahrem imamı olduğu, askeri öğrencilerin ilk maaşlarını himmet olarak aldığı, daha sonra da maaşlarının yüzde 15'ini yine himmet için topladığı ortaya çıktı.

Biricik'in askeri öğrencilere deşifre olmamaları için namazlarını gözleriyle kılmalarına yönelik talimat verdiği öğrenildi.
DHA

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 30 Nisan günü adliyeye sevk edilen Mehmet Biricik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ABD hâlâ çocuklarına ağlıyor
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Üst düzey FETÖ'cü İbrahim Tatar'ın yakalandığı operasyon görüntüleri kamerada
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Üst düzey FETÖ'cü İbrahim Tatar'ın yakalandığı operasyon görüntüleri kamerada
FETÖ/PDY terör örgütünün sözde Afrika yapılanması kurucusu İbrahim Tatar dün gece düzenlenen operasyonla Ümraniye'de gaybubet evinde yakalandı. İbrahim Tatar'ın yakalandığı operasyon kameralara yansıdı.

Evde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, 5 SD kart, flash bellek, çok sayıda yazılı ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan İbrahim Tatar'ın Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin devam ettiği belirtildi.


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