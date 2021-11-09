Havalimanı metrosu 121 km hıza ulaştı

Beşiktaş-Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp- İstanbul Havalimanı Metro hattının test sürüşü yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hatla ilgili bilgiler verdi. Karaismailoğlu, “Hattımızı 2022 yılının ilk çeyreğinde İstanbullular’ın hizmetine açmayı hedefliyoruz. Ardından 2022 yılı içinde Gayrettepe İstasyonu’muzun yapımını tamamlayıp, test aşamasına geleceğiz” şeklinde ifade etti.

363 KM'YE ULAŞACAK

Karaismalioğlu, 259 kilometre olan İstanbul’un raylı sistem uzunluğunu, devam eden projelerin tamamlanmasıyla 363 kilometreye ulaşacağını söyledi. Yapılan projelerin İstanbul’un toplu taşıma sistemine nefes aldıracağını vurgulayan Karaismailoğlu, “Bizler hamasetin değil, hizmet siyasetinin temsilcileriyiz. Bizler, İstanbullularımızın bozulan otobüsleri itmek zorunda kalmadığı bir toplu ulaşım sistemi inşası hedefindeyiz. Bu arzumuzun, sevdamızın bir sonucu olarak, göz bebeğimiz İstanbul’un raylı sistem ağının yarısını Bakanlık olarak yapmış olacağız” şeklinde konuştu.

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EN HIZLI METRO

Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro hattının 9 istasyonu ve 37,5 kilometrelik uzunluğu olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu, “Günde 600 bin yolcuya hizmet etmesi planlanan hattımızın, an itibarıyla yüzde 96’sı tamamlandı. Bu metro hattımızda, günlük, haftalık ve yıllık olarak TBM ilerlemesinde dünya rekoru kırdık. Saatte 120 kilometre ile ‘Türkiye’nin en hızlı metrosu’ unvanına sahip olacak hattımız, aynı zamanda tek seferde ihale edilen en uzun metromuzdur.” ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:39 Bakan Karaismailoğlu makinist koltuğuna geçti: İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nın ilk etabında test sürüşleri başladı İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nın Kağıthane-İstanbul Havalimanı etabında test sürüşleri başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 9 istasyonu bulunan 37,5 kilometre uzunluğundaki İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nın ilk etabında test sürüşlerinin başladığını belirterek, 'Hattımızı 2022'nin ilk çeyreğinde İstanbulluların hizmetine açmayı hedefliyoruz.' dedi.

Tören sonrası Bakan Karaismailoğlu, makinist koltuğuna geçerek test sürüşü gerçekleştirdi.





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YÜZDE 60’I YERLİ

Karaismailoğlu, metro hattında yeli ve milli ürünlerin de kullanılacağına dikkat çekerek, “Akıllı tünel konseptinin yer aldığı metro hattımız, ülkemizin ilk yerli sinyalizasyon sistemine sahip olacak, yerli ve millilik hamlemizin güzel bir örneğini teşkil edecek. Hattımızda hizmet edecek araçlarımızda da tamamen kendi olanaklarımızla ürettiğimiz parça ve ürünlerin kullanım oranı en az yüzde 60’ı yerli olacak. Yerli motorlu trenlerimizin çalışacağı hattımızda, sinyalizasyon, elektrik ve bataryaları da yerli olacak” açıklamasında bulundu.

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2,6 MİLYAR EURO TASARRUF OLACAK

İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın ulaşımda kolaylığın yanı sıra ciddi tasarruflar sağlayacağını vurgulayan Karaismailoğlu, “Tasarrufun toplam bedelinin yaklaşık 2 milyar 640 milyon Euro olacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

En hızlı metro

- Saatte 120 kilometre ile Türkiye'nin en hızlı metrosu.

- İlk deneme sürüşü 42 dakika sürdü.

- Hat uzunluğu: 37 kilometre.

- 9 istasyon bulunuyor. (Gayrettepe, Kağıthane, Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye, Terminal-1, İstanbul Havalimanı, Kargo Terminali)

- İlk defa yerli tren motoru kullanıldı.

- İlk yerli sinyalizasyon kullanıldı.

- İstasyonlarda uçak figürü, gökyüzü silüeti ve Bakanlık projelerinin simgeleri yer aldı.

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- Valiz, bisiklet ve scooter bağlama alanları kuruldu.



