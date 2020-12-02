Gazeteci Cüneyt Özdemir: Bizdeki otoyollar Amerika'yla hatta İsviçre ile karşılaştırdığınız zaman en az 5 kat daha iyi

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube kanalından yaptığı yayında, Türkiye'deki karayolu sistemiyle ilgili övgü dolu sözler sarf etti.

Özdemir, ''Biliyosunuz ben yıllarca ABD'de yaşadım. Türkiye'ye geldiğimde biraz karayollarını kullanma imkanı buldum. İster Ak Parti'de ol, ister CHP'de, ister HDP'de ister İYİ Parti'de. Şunu söyleyebilirim ki, inanın bizdeki otoyollar Amerika'yla İsveç'le hatta İsviçre ile karşılaştırdığınız zaman en az 5 kat daha iyi.'' ifadelerini kullandı.

Özdemir " Şurası kesin ki Avrupa ve ABD'de olmayan bir karayolu sistemi yapılmış Türkiye'de" ifadelerini kullandı

KARAYOLLARI ÖZDEMİR'İ YALANLAMIŞTI

Cüneyt Özdemir, İstanbul- İzmir otoyolunu ilk kez kullandığını, çok beğendiğini ancak yolun pahalı olduğu için boş olduğunu, geçilmese de parasının çatır çatır ödeneceğini söylemiş Karayolları Genel Müdürlüğü geçiş sayılarını yayımlayarak Cüneyt Özdemir'i yalanlamıştı.

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