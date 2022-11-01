Gündem Gazeteci Emin Çölaşan Toggu hedef aldı Cumhuriyet Bayramını gölgelediler
POLİTİKA

Gazeteci Emin Çölaşan Togg'u hedef aldı: Cumhuriyet Bayramı'nı gölgelediler

Gazeteci Emin Çölaşan, köşesinde yerli ve milli üretim Togg'u eleştiri yağmuruna tuttu. Togg fabrika açılışını takip edememiş olacak ki köşesinde 'Ne zaman üretileceği belli olmayan', 'Şirket kurucuları kimler?', 'Bayramı gölgelemek için yapılan bir organizasyon' gibi ifadelere yer verdi. Ayrıca Togg'dan bahsederken 'Bir otomobil şirketinin töreni' ifadeleriyle yatırımı basitleştirmeye çalıştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Gazeteci Emin Çölaşan Toggu hedef aldı: Cumhuriyet Bayramını gölgelediler
Emin Çölaşan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet'in 99.yıl dönümünde açılışını gerçekleştirdiği yerli ve milli otomobilimiz Togg'un fabrika açılışı bazı kesimlerde rahatsızlık uyandırdı. Daha önce yazar Yılmaz Özdil ve gazeteci Can Ataklı Togg açılışından sonra eleştirmişti. Bu kervana Emin Çölaşan'da katıldı.

Sözcü'de kaleme aldığı yazısında Togg'un açılışından bahseden Çölaşan, "Cumhuriyet Bayramı'nı alaşağı etmek için görkemli bir tören düzenlenmiş" tarzında ifadeleriyle mesnetsiz cümleler kullandı.

Emin Çölaşan'ın köşesinde yer verdiği Togg hakkında ifadeleri;

TOGG!

Sevgili okurlarım, bir otomobil şirketinin töreni ne hikmetse tam da Cumhuriyet bayramına denk getirilmişti!

Ama ortada henüz üretim falan yoktu.

Ya ne vardı?

Erken doğum!

Nereden çıktığı, ne zaman üretildiği, kimin elinin değdiği belli olmayan birkaç otomobil.

O fabrikayı kimlerin kurduğu da pek bilinmiyor.

Cumhuriyet Bayramı'nı alaşağı etmek için görkemli bir tören düzenlenmiş, milletin kafası daha beter karışmıştı.

Togg bahanesiyle medyanın büyük bölümünü kullanıp milyonlarca insanımızla alay etmeye kalkıştılar, saygısızlık sergilediler.

Yerli ve milli ne varsa karşılar: CHP yandaşı Can Ataklı'nın 'Togg' hazımsızlığı
GÜNDEM
Yerli ve milli ne varsa karşılar: CHP yandaşı Can Ataklı'nın 'Togg' hazımsızlığı

Yılmaz Özdil'in Togg paylaşımına takipçileri tepki gösterdi: Biraz olsun gurur duyabilirsin
GÜNDEM
Yılmaz Özdil'in Togg paylaşımına takipçileri tepki gösterdi: Biraz olsun gurur duyabilirsin
Ağaçların arasında belirdi

Ağaçların arasında belirdi

​42 yıl sonra ormanda ortaya çıktı: Silüeti herkesi tedirgin etti.
Büyük bir gürültü koptu

Büyük bir gürültü koptu

Asfalt yarıldı: Sonrası tam bir felaket.
Sokağa düşmüş Allah kurtarsın

​Bakan Soylu'dan uyuşturucu iftirası atan Kılıçdaroğlu'na sert tepki.

CİMER'e 6 binden fazla başvuru yapıldı.

​Devletten aldıkları desteklerle film çekenler siyasi şovlar yapıyor.

Bahçeli: Türkiye Yüzyılı'nın dünyaya yayılması mücadelesine varız.

Yolun ortasında inmek zorunda kaldılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.