İnternete erişimin olduğu tek yer cami terası uzaktan eğitim sınıfı oldu

Gaziantep'in ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıkta Amanos Dağları'nın eteklerinde yer alan Koccağız Mahallesi'nde bir grup öğrenci de evlerinde cep telefonun çekmemesi ve internet erişiminin olmamasından dolayı uzaktan eğimin evlerinden farklı bir yerde katılıyor.

Ellerinde tablet ve telefonlarla cami terasındalar

Aralarında ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin de yer aldığı genç ve çocuklar derslerinden geri kalmamak için ilginç bir yol bularak mahallede internetin çektiği tek yer olan cami terasına çıkmaya başladı. Ders saati gelen öğrenciler, ellerine aldıkları tablet ve cep telefonları ile çıktıkları terasta anlatılan canlı derslere katılım sağlıyor. Öğrenciler, kış gelmeden yaşanan internet sorununun çözüm bulmasını istiyorlar.

GÜNDEM Kahramanmaraşlı Aziz öğretmen uzaktan eğitim vermek için çıktığı tepede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Fotoğraf: DHA / Mahallenin çocukları her yaştan bu terasta internete bağlanıyor.

Yardım istiyorlar

Her gün caminin damına çıkmak zorunda kaldıklarını belirten İslahiye Anadolu Lisesi 11 sınıf öğrencisi Ayşe Çetinkaya, "Evimizde internet erişimini sağlayamadığımız için, EBA ders saatlerinde mahalle camimizin damına çıkarak derslerimizi takip etmeye çalışıyorum. Kış ayları geldiğinde ise ne yapacağımızı bilemiyorum. Yetkililerden bu sorunumuzun çözülmesi için yardım talep ediyorum" dedi.

FOTOĞRAF 12 Milyonlarca öğrenci için 2020-2021 yeni eğitim-öğretim yılı, uzaktan eğitimle başladı. Ülke genelinde olduğu gibi Muş'ta da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitimle başlayan eğitim-öğretim yılı ile birlikte Varto ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul idarecileri ile öğretmenlerinden gönüllü bir ekip oluşturuldu. Ekip, özellikle erişimin zayıf olduğu yaylalarda aileleriyle birlikte kalmak zorunda kalan çocuklar ile köy ve mezralarda oturan öğrencileri ziyaret etti. Buradaki ziyaretlerinde ilk olarak öğrencilerine dezenfekten ve maske dağıtan gönüllü ekip, salgınla mücadele noktasında alınması gereken tedbirleri yerine getiriyor. Öğrencilere kaynak ders kitapları, hikaye ve boyama kitapları gibi çeşitli materyaller dağıtan gönüllü ekip, başlayan eğitim-öğretim hayatıyla birlikte öğrencilere vermiş oldukları ödevlerin kontrollerini de yaptı. Ödevlerini başarılı bir şekilde yerine getiren öğrencilerin ise defterlerine yıldızlar atıldı. Yeni ödevlerin verildiği ziyaret kapsamında ayrıca okuma etkinliği de yapıldı. Öğrencileriyle çeşitli oyunlar oynamayı da ihmal etmeyen gönüllü ekibin bu özverili davranışı velileri de mutlu etti. Köy ve mezra ziyaretlerinin yanı sıra özellikle yayla ziyaretinde öğrencileriyle bir araya gelen gönüllü ekip, duygu dolu anlar yaşadı. Öğrencilerin öğretmenleriyle, öğretmenlerin ise öğrencileriyle özlem giderdiği ziyaret, renkli görüntülere de sahne oldu. Salgın nedeniyle uzak kaldığı öğrencileriyle yeniden buluşmasında duygu dolu anlar yaşayan öğretmenlerden Gülbeyaz Şahin Güneri, İkinci dönemin sonundan itibaren pandemiye yakalandık ve eğitim-öğretime ara vermek zorunda kaldık. Bundan sonraki süreç çok zorlu oldu. Velilerimizle WhatsApp ya da açılan başka görüntülü canlı yayınlar üzerinden ulaşmaya çalıştık. Ama yaylalarda, köylerde yaşayan öğrencilerimize ulaşamadık. Çünkü interneti bırakın telefon dahi çekmiyor. Bu yüzden bizlerde gönüllü öğretmenler olarak yaylalara, köylere gelmeye karar verdik. Onlara kaynak ve hikaye kitapları getirdik. Onlarla birlikte hikayeler okuyup, resimler çizdik. Yani bu süreci olabildiğince iyi geçirmeye çalıştık diye konuştu. Öğrencileriyle beraber olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Güneri, Öğrencilerimle birlikte olmaktan çok mutluyum. Uzun zamandır bunu bekliyordum. Gerçekten öğrencilerden yalnız kalan öğretmenden geriye hiçbir şey kalmıyor. Öğrencilerimizle birlikte bizler varız. Onlarda bizlerle birlikte varlar. Öğrencilerimizin de bizlere çok ihtiyacı var. Onları tek bıraktık bu süreçte, biz de çok tek kaldık. O yüzden ben buraya geldiğim için çok mutluyum dedi. Öğrencilerle bir araya gelinen ziyaret kapsamında, özellikle sosyal mesafe, dezenfekten ve maske konularına dikkat ettiklerini belirten Gümgüm İlkokulu Müdürü Suphi Sönmez de Varto İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesin okul idarecileri ve gönüllü öğretmenlerden oluşturulan ekibimizle birlikte erişimin olmadığı köylere geldik. Ayrıca ulaşamadığımız, ailesiyle birlikte yaylalarda kalmak zorunda kalan öğrencilerimizi unutmadık. Buraya geldiğimiz zaman öncelikle maskelerimizi dağıttık. Dezenfekten işlemlerini de yaptıktan sonra öğrencilerimizle iletişime geçiyoruz. Kaynak kitaplarımızın dağıtımını yapıyoruz. Kaynak kitaplarının dağıtımını yaptıktan sonra sık sık öğrencilerimizle iletişime geçmek için haftada bir buralara gelmeye çalışacağız. Yüz yüze eğitim-öğretim dönemi başlayana kadar bu çalışmamız devam edecek diye konuştu. Salgın nedeniyle öğretmenlerinin eksikliklerini yaşadıklarını söyleyen köydeki öğrencilerden Evindar Işıklı, Biz köyde yaşıyoruz. Taşımalı servisle okula gidip geliyoruz. Okullarımız koronavirüs salgınından ötürü kapalı olduğu için öğretmenlerimiz köylerimize bizleri ziyarete geliyorlar. Bizlere her hafta ödevler verip, kitap okumamızı ve bu salgınla mücadelede duyarlı olmamızı istiyorlar. Okullar salgından dolayı kapalı olduğu için öğretmenlerimizin eksikliğini yaşıyoruz. Öğretmenlerimiz buraya gelerek, özlemlerimizi gideriyor dedi. Çocuklarını yalnız bırakmayan öğretmenlere teşekkürlerini ileten öğrenci velisi Gönül Günyüz, Uzaktan eğitim başlamasıyla birlikte sağ olsun öğretmenlerimiz gelip, gidiyorlar. İşte çocuklarımıza ödevler veriyorlar, kontrol ediyorlar, destek oluyorlar. Biz çok seviniyoruz. Böylece öğrencilerimiz yalnız kalmıyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı. Muş'ta internet erişimi olmayan çocuklara yakından takip 2020-2021 eğitim-öğretim yılı koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başladı. Ancak her çocuğun internete erişme imkanı yok. Bu sebeple Muş'un Varto bir grup gönüllü idareci ve öğretmen, aileleriyle birlikte erişimin sağlanamadığı yaylalarda kalan çocukların yanı sıra köy ve mezralarda yaşam sürdüren öğrencileriyle bir araya gelerek, ders kaynakları ve hikayeler dağıtıp, ödev kontrolleri yaptı. BiP'te paylaş

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Evimizde internete girme istiyoruz

Mustafa Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Emlak Bölümü Öğrencisi Fatma Çetinkaya ise, "Her seferinde buraya çıkmak zorunda kalıyoruz. Bütün öğrenciler gibi bizde bu haktan yararlanarak kendi evimizde internete girmek istiyoruz" dedi.

GÜNDEM Kahramanmaraşlı Aziz öğretmen uzaktan eğitim vermek için çıktığı tepede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Kar yağdığında en olacak?

Koccağız Mahalle Muhtarı Bekir Şanlı da mahallede her noktada internet olmadığını belirterek, "Çocuklarımız, caminin damında, babalarıyla internetin erişim sağlandığı yüksek yerlere gidiyorlar. Şimdi havalar güzel, çocuklarımız gidip yüksek yerlerde derslerini takip edebiliyorlar. Yarın yağmur yağdığında, kar yağdığında bu çocuklarımızın durumu ne olacak. Bunları düşünmek zorundayız, gerekli mercilere mahallemize internet erişimin sağlanması için resmi başvurularımı yaptım. Mahallemizin bir an önce internet sorunun çözülerek çocuklarımızın mağduriyetinin giderilmesini istiyorum" dedi.



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