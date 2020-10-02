Gaziantep haberleri: Uzaktan eğitim için cami terasına çıkan çocuklar internet istiyor
İnternete erişimin olduğu tek yer cami terası uzaktan eğitim sınıfı oldu
Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Koccağız Mahallesi'nde yaşayan bir grup öğrenci, her gün uzaktan eğitime katılabilmek için mahallenin tek internet erişiminin olduğu cami terasına çıkıyorlar. Aralarında ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin de yer aldığı genç ve çocuklar, ders saati gelenince ellerine aldıkları tablet ve cep telefonları ile anlı derslere katılım sağlıyor. Öğrenciler, kış gelmeden yaşanan internet sorununun çözüm bulmasını istiyorlar.
Gaziantep'in ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıkta Amanos Dağları'nın eteklerinde yer alan Koccağız Mahallesi'nde bir grup öğrenci de evlerinde cep telefonun çekmemesi ve internet erişiminin olmamasından dolayı uzaktan eğimin evlerinden farklı bir yerde katılıyor.
Ellerinde tablet ve telefonlarla cami terasındalar
Aralarında ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin de yer aldığı genç ve çocuklar derslerinden geri kalmamak için ilginç bir yol bularak mahallede internetin çektiği tek yer olan cami terasına çıkmaya başladı. Ders saati gelen öğrenciler, ellerine aldıkları tablet ve cep telefonları ile çıktıkları terasta anlatılan canlı derslere katılım sağlıyor. Öğrenciler, kış gelmeden yaşanan internet sorununun çözüm bulmasını istiyorlar.
Yardım istiyorlar
Her gün caminin damına çıkmak zorunda kaldıklarını belirten İslahiye Anadolu Lisesi 11 sınıf öğrencisi Ayşe Çetinkaya, "Evimizde internet erişimini sağlayamadığımız için, EBA ders saatlerinde mahalle camimizin damına çıkarak derslerimizi takip etmeye çalışıyorum. Kış ayları geldiğinde ise ne yapacağımızı bilemiyorum. Yetkililerden bu sorunumuzun çözülmesi için yardım talep ediyorum" dedi.
Mustafa Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Emlak Bölümü Öğrencisi Fatma Çetinkaya ise, "Her seferinde buraya çıkmak zorunda kalıyoruz. Bütün öğrenciler gibi bizde bu haktan yararlanarak kendi evimizde internete girmek istiyoruz" dedi.
Kar yağdığında en olacak?
Koccağız Mahalle Muhtarı Bekir Şanlı da mahallede her noktada internet olmadığını belirterek, "Çocuklarımız, caminin damında, babalarıyla internetin erişim sağlandığı yüksek yerlere gidiyorlar. Şimdi havalar güzel, çocuklarımız gidip yüksek yerlerde derslerini takip edebiliyorlar. Yarın yağmur yağdığında, kar yağdığında bu çocuklarımızın durumu ne olacak. Bunları düşünmek zorundayız, gerekli mercilere mahallemize internet erişimin sağlanması için resmi başvurularımı yaptım. Mahallemizin bir an önce internet sorunun çözülerek çocuklarımızın mağduriyetinin giderilmesini istiyorum" dedi.