Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İnternete erişimin olduğu tek yer cami terası uzaktan eğitim sınıfı oldu
GAZİANTEP

Gaziantep haberleri: Uzaktan eğitim için cami terasına çıkan çocuklar internet istiyor

İnternete erişimin olduğu tek yer cami terası uzaktan eğitim sınıfı oldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Koccağız Mahallesi'nde yaşayan bir grup öğrenci, her gün uzaktan eğitime katılabilmek için mahallenin tek internet erişiminin olduğu cami terasına çıkıyorlar. Aralarında ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin de yer aldığı genç ve çocuklar, ders saati gelenince ellerine aldıkları tablet ve cep telefonları ile anlı derslere katılım sağlıyor. Öğrenciler, kış gelmeden yaşanan internet sorununun çözüm bulmasını istiyorlar.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: DHA / Öğrenciler canlı derse katılıyor
Fotoğraf: DHA / Öğrenciler canlı derse katılıyor

Gaziantep'in ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıkta Amanos Dağları'nın eteklerinde yer alan Koccağız Mahallesi'nde bir grup öğrenci de evlerinde cep telefonun çekmemesi ve internet erişiminin olmamasından dolayı uzaktan eğimin evlerinden farklı bir yerde katılıyor.

Ellerinde tablet ve telefonlarla cami terasındalar

Aralarında ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin de yer aldığı genç ve çocuklar derslerinden geri kalmamak için ilginç bir yol bularak mahallede internetin çektiği tek yer olan cami terasına çıkmaya başladı. Ders saati gelen öğrenciler, ellerine aldıkları tablet ve cep telefonları ile çıktıkları terasta anlatılan canlı derslere katılım sağlıyor. Öğrenciler, kış gelmeden yaşanan internet sorununun çözüm bulmasını istiyorlar.

Kahramanmaraşlı Aziz öğretmen uzaktan eğitim vermek için çıktığı tepede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
GÜNDEM
Kahramanmaraşlı Aziz öğretmen uzaktan eğitim vermek için çıktığı tepede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Fotoğraf: DHA / Mahallenin çocukları her yaştan bu terasta internete bağlanıyor.

Yardım istiyorlar

Her gün caminin damına çıkmak zorunda kaldıklarını belirten İslahiye Anadolu Lisesi 11 sınıf öğrencisi Ayşe Çetinkaya, "Evimizde internet erişimini sağlayamadığımız için, EBA ders saatlerinde mahalle camimizin damına çıkarak derslerimizi takip etmeye çalışıyorum. Kış ayları geldiğinde ise ne yapacağımızı bilemiyorum. Yetkililerden bu sorunumuzun çözülmesi için yardım talep ediyorum" dedi.

Muş'ta internet erişimi olmayan çocuklara yakından takip
FOTOĞRAF 12
Title
Milyonlarca öğrenci için 2020-2021 yeni eğitim-öğretim yılı, uzaktan eğitimle başladı. Ülke genelinde olduğu gibi Muş'ta da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitimle başlayan eğitim-öğretim yılı ile birlikte Varto ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul idarecileri ile öğretmenlerinden gönüllü bir ekip oluşturuldu. Ekip, özellikle erişimin zayıf olduğu yaylalarda aileleriyle birlikte kalmak zorunda kalan çocuklar ile köy ve mezralarda oturan öğrencileri ziyaret etti.
Title
Buradaki ziyaretlerinde ilk olarak öğrencilerine dezenfekten ve maske dağıtan gönüllü ekip, salgınla mücadele noktasında alınması gereken tedbirleri yerine getiriyor. Öğrencilere kaynak ders kitapları, hikaye ve boyama kitapları gibi çeşitli materyaller dağıtan gönüllü ekip, başlayan eğitim-öğretim hayatıyla birlikte öğrencilere vermiş oldukları ödevlerin kontrollerini de yaptı.
Title
Ödevlerini başarılı bir şekilde yerine getiren öğrencilerin ise defterlerine yıldızlar atıldı. Yeni ödevlerin verildiği ziyaret kapsamında ayrıca okuma etkinliği de yapıldı. Öğrencileriyle çeşitli oyunlar oynamayı da ihmal etmeyen gönüllü ekibin bu özverili davranışı velileri de mutlu etti.
Title
Köy ve mezra ziyaretlerinin yanı sıra özellikle yayla ziyaretinde öğrencileriyle bir araya gelen gönüllü ekip, duygu dolu anlar yaşadı. Öğrencilerin öğretmenleriyle, öğretmenlerin ise öğrencileriyle özlem giderdiği ziyaret, renkli görüntülere de sahne oldu.
Title
Salgın nedeniyle uzak kaldığı öğrencileriyle yeniden buluşmasında duygu dolu anlar yaşayan öğretmenlerden Gülbeyaz Şahin Güneri, İkinci dönemin sonundan itibaren pandemiye yakalandık ve eğitim-öğretime ara vermek zorunda kaldık. Bundan sonraki süreç çok zorlu oldu. Velilerimizle WhatsApp ya da açılan başka görüntülü canlı yayınlar üzerinden ulaşmaya çalıştık. Ama yaylalarda, köylerde yaşayan öğrencilerimize ulaşamadık. Çünkü interneti bırakın telefon dahi çekmiyor.
Title
Bu yüzden bizlerde gönüllü öğretmenler olarak yaylalara, köylere gelmeye karar verdik. Onlara kaynak ve hikaye kitapları getirdik. Onlarla birlikte hikayeler okuyup, resimler çizdik. Yani bu süreci olabildiğince iyi geçirmeye çalıştık diye konuştu.
Title
Öğrencileriyle beraber olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Güneri, Öğrencilerimle birlikte olmaktan çok mutluyum. Uzun zamandır bunu bekliyordum. Gerçekten öğrencilerden yalnız kalan öğretmenden geriye hiçbir şey kalmıyor. Öğrencilerimizle birlikte bizler varız. Onlarda bizlerle birlikte varlar. Öğrencilerimizin de bizlere çok ihtiyacı var. Onları tek bıraktık bu süreçte, biz de çok tek kaldık. O yüzden ben buraya geldiğim için çok mutluyum dedi.
Title
Öğrencilerle bir araya gelinen ziyaret kapsamında, özellikle sosyal mesafe, dezenfekten ve maske konularına dikkat ettiklerini belirten Gümgüm İlkokulu Müdürü Suphi Sönmez de Varto İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesin okul idarecileri ve gönüllü öğretmenlerden oluşturulan ekibimizle birlikte erişimin olmadığı köylere geldik. Ayrıca ulaşamadığımız, ailesiyle birlikte yaylalarda kalmak zorunda kalan öğrencilerimizi unutmadık. Buraya geldiğimiz zaman öncelikle maskelerimizi dağıttık.
Title
Dezenfekten işlemlerini de yaptıktan sonra öğrencilerimizle iletişime geçiyoruz. Kaynak kitaplarımızın dağıtımını yapıyoruz. Kaynak kitaplarının dağıtımını yaptıktan sonra sık sık öğrencilerimizle iletişime geçmek için haftada bir buralara gelmeye çalışacağız. Yüz yüze eğitim-öğretim dönemi başlayana kadar bu çalışmamız devam edecek diye konuştu.
Title
Salgın nedeniyle öğretmenlerinin eksikliklerini yaşadıklarını söyleyen köydeki öğrencilerden Evindar Işıklı, Biz köyde yaşıyoruz. Taşımalı servisle okula gidip geliyoruz. Okullarımız koronavirüs salgınından ötürü kapalı olduğu için öğretmenlerimiz köylerimize bizleri ziyarete geliyorlar. Bizlere her hafta ödevler verip, kitap okumamızı ve bu salgınla mücadelede duyarlı olmamızı istiyorlar.
Title
Okullar salgından dolayı kapalı olduğu için öğretmenlerimizin eksikliğini yaşıyoruz. Öğretmenlerimiz buraya gelerek, özlemlerimizi gideriyor dedi.
Title
Çocuklarını yalnız bırakmayan öğretmenlere teşekkürlerini ileten öğrenci velisi Gönül Günyüz, Uzaktan eğitim başlamasıyla birlikte sağ olsun öğretmenlerimiz gelip, gidiyorlar. İşte çocuklarımıza ödevler veriyorlar, kontrol ediyorlar, destek oluyorlar. Biz çok seviniyoruz. Böylece öğrencilerimiz yalnız kalmıyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı.
Muş'ta internet erişimi olmayan çocuklara yakından takip
2020-2021 eğitim-öğretim yılı koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başladı. Ancak her çocuğun internete erişme imkanı yok. Bu sebeple Muş'un Varto bir grup gönüllü idareci ve öğretmen, aileleriyle birlikte erişimin sağlanamadığı yaylalarda kalan çocukların yanı sıra köy ve mezralarda yaşam sürdüren öğrencileriyle bir araya gelerek, ders kaynakları ve hikayeler dağıtıp, ödev kontrolleri yaptı.

Evimizde internete girme istiyoruz

Mustafa Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Emlak Bölümü Öğrencisi Fatma Çetinkaya ise, "Her seferinde buraya çıkmak zorunda kalıyoruz. Bütün öğrenciler gibi bizde bu haktan yararlanarak kendi evimizde internete girmek istiyoruz" dedi.

Kahramanmaraşlı Aziz öğretmen uzaktan eğitim vermek için çıktığı tepede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
GÜNDEM
Kahramanmaraşlı Aziz öğretmen uzaktan eğitim vermek için çıktığı tepede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Kar yağdığında en olacak?

Koccağız Mahalle Muhtarı Bekir Şanlı da mahallede her noktada internet olmadığını belirterek, "Çocuklarımız, caminin damında, babalarıyla internetin erişim sağlandığı yüksek yerlere gidiyorlar. Şimdi havalar güzel, çocuklarımız gidip yüksek yerlerde derslerini takip edebiliyorlar. Yarın yağmur yağdığında, kar yağdığında bu çocuklarımızın durumu ne olacak. Bunları düşünmek zorundayız, gerekli mercilere mahallemize internet erişimin sağlanması için resmi başvurularımı yaptım. Mahallemizin bir an önce internet sorunun çözülerek çocuklarımızın mağduriyetinin giderilmesini istiyorum" dedi.

Bursalı muhtar evinde interneti olmayan öğrenciler için köye sınırsız internet bağlattı, kahvehane okula dönüştü
FOTOĞRAF 9
Title
Keles ilçesinin Gököz köyü örnek bir projeye imza attı. Gököz Muhtarı İdris Aydın, köye sınırsız internet bağlattı. Muhtar, interneti herkese şifresiz açtı.
Title
İnternetten en çok uzaktan eğitim almak isteyip evinde interneti olmayan öğrenciler yararlanıyor. Bu hizmetten sadece Gököz’de bulunan öğrenciler değil, çevre köylerden gelen öğrenciler de faydalanıyor. Öğrenciler uzaktan eğitim alabilmek için Gököz köyüne geliyor.
Title
Köy kahvesi okula dönerken, Gököz Köyü’ne gelen öğrenciler burada sosyal mesafe kurallarına uyarak uzaktan eğitim alıyor. WİFİ özelliği bulunan internette köydeki 11 aynı noktadan yararlanma imkanı bulunabiliyor.
Title
Köye sınırsız internet alıp bunu herkesin hizmetine sunduklarını ifade eden İdris Aydın, Pandemi sürecinde çocuklarımız okula gidemedi, uzaktan eğitim aldılar. Bize çok talep oldu. Köyümüzdeki kahvehaneyi ve muhtarlık merkezini öğrencilerin uzaktan eğitim alabilmesi için tahsis ettik. İnterneti olmayan öğrenciler köyümüzdeki sınırsız internetten yararlanarak uzaktan eğitimlerini alabiliyorlar.
Title
Bu hizmetten sadece köyümüzdeki öğrenciler değil çevre köylerdeki interneti olmayan öğrenciler de faydalanıyor. Bu internetin aylık ücretini ben cebimden karşılıyorum. Kimseden hiç bir ücret talep etmiyoruz dedi.
Title
Uzaktan eğitimlerini köy kahvesinde yapan öğrenciler ise, Muhtarımız sağolsun köye sınırsız internet bağlattı. Evimizde internet yok, burada ücretsiz internete girip uzaktan eğitimlerimizi alıyoruz. Muhtarımıza teşekkür ederiz şeklinde konuştu.
Title
Title
Title
Bursalı muhtar evinde interneti olmayan öğrenciler için köye sınırsız internet bağlattı, kahvehane okula dönüştü
Koronavirüs salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. Milyonlarca öğrenci derslerini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfredata göre hazırladığı EBA üzerinden takip ediyor. Ancak bazı bölgelerde yaşayan öğrenciler internet konusunda yeteri kadar şanslı olmuyor. Onlardan birisi de Bursa'da Gököz Köyü'nde yaşayan çocuklar. Çoğu evde internet olmadığı için derslerinden uzak kalan öğrenciler için Gököz Köyü muhtarı sınırsız internet bağlattı. Evinde interneti olmayıp ve uzaktan eğitim almak isteyen öğrenciler köyün kahvesine akın ediyor. Çevredeki köylerin öğrencileri de Gököz Köyü'ne gelip bu hizmetten ücretsiz faydalanıyor.
Abone Ol Google News
Bir tank daha imha edildi

Bir tank daha imha edildi

​Azerbaycan görüntüleri yayımladı.
Bakan Pekcan açıkladı

Bakan Pekcan açıkladı

Bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracat rakamı.
Trumpa geçmiş olsun mesajı

Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı

Erdoğan, koronavirüse yakalanan ABD Başkanı'na mesaj gönderdi.
Sivasspor'un rakipleri <br>belli oluyor

Sivasspor'un rakipleri
belli oluyor

​UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi başladı.

Stratejik <br>tepeler ele geçirildi

Stratejik
tepeler ele geçirildi

Azerbaycan karşı saldırılarını sürdürüyor.

Görevinden uzaklaştırıldı

Görevinden uzaklaştırıldı

Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.
Tek tek imha ediliyor

Tek tek imha ediliyor

Azerbaycan ordusu karşı saldırıyı sürdürüyor.

Yeni Şafak, cinayetten dakikalar önceki konuşma kayıtlarına ulaştı.
Koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalandı

Kendisi ve eşinin testinin pozitif çıktığını açıkladı.
ÖSYM duyurdu

ÖSYM duyurdu

2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı.

Azerbaycan <br>ordusu ilerliyor

Azerbaycan
ordusu ilerliyor

Bu gece bazı stratejik tepeler işgalden kurtarıldı.
Ön talep başladı

Ön talep başladı

​Ormanköy'de mağaza ve dükkanlar açık hava konseptiyle yer alacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.