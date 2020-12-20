Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Yoğun bakımda facia
GAZİANTEP

​Gaziantep Haberleri: Yoğun bakımda facia! 10 kişi hayatını kaybetti

Yoğun bakımda facia

Gaziantep’teki Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nde 19 hastanın tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı. Oksijen sisteminde çıkan yangın kısa sürede büyüdü, serviste koronavirüs tedavisi gören hastalardan 10’u hayatını kaybetti. Gaziantep Başsavcılığı, tüm Türkiye’yi üzen faciayı soruşturmak için 2 savcı görevlendirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yangın sırasında hastaları dışarı çıkarmaya çabalayan doktor, sağlık personeli ve güvenlik görevlilerinden 51’i dumandan etkilendi.
Yangın sırasında hastaları dışarı çıkarmaya çabalayan doktor, sağlık personeli ve güvenlik görevlilerinden 51’i dumandan etkilendi.

Gaziantep’te SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinin koronavirüs yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan bir patlama yaşandı. Ardından çıkan yangında 10 hasta yaşamını yitirdi. Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken hayatını kaybeden 10 hastadan 8’inin kimlikleri belli oldu. Yangından etkilenme sonucu Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71), Ali Saffet Kanpolat (64) ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaşamını yitirdi. Yoğun bakımda tedavisi süren diğer hastalar ise farklı hastanelere sevk edildi. Hastaneden yapılan açıklamada ise yangında, hastaları çıkarmak için çalışan doktor, sağlık personeli ve güvenlik görevlilerinden 51’inin yangından etkilendiğini, 10 personelin oksijen tedavisi gördüğü bildirildi.

Gaziantep'te 9 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaşanan panik anları kamerada
OYNAT 00:40
Gaziantep'te 9 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaşanan panik anları kamerada
Gaziantep'teki 9 kişinin öldüğü hastanenin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın anlarında yaşanan panik cep telefonu ile görüntülendi.


İKİ CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı talihsiz olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada, “Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca iki cumhuriyet savcısı adli soruşturmayı yürütmekle görevlendirilmiş olup, olayın çıkış nedeni ve sorumluların tespitine yönelik olarak bilirkişi heyetiyle birlikte olay mahallinde gerekli incelemeler yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi. Hayatını kaybedenlerden 8’inin cenazesi de ilk incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da yangınla ilgili müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Öte yandan, hastanede görev yapan sağlık çalışanları da olay nedeniyle çok büyük üzüntü yaşadı. Bazı çalışanların hastaneden ayrılırken gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Ağlayan çalışanları diğer arkadaşları teselli etti. Hastanede yakınları bulunan vatandaşlar da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı psikososyal destek hizmetleri ekipleri de hasta yakınlarına yardımcı oldu. Hastanenin 3 giriş çıkış noktası kapatılırken, bina çevresinde güvenlik güçleri önlem aldı.

Kusur tespit edilirse gereken yapılır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep’teki patlamın ardından kente gelerek hastanede incelemelerde bulundu. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan bakanlardan Fahrettin Koca şunları söyledi: “Oksijen vermekte kullanılan cihaz yangına neden oldu. Toplam 19 takip edilen hastamızdan 10 vatandaşımızı kaybetmiş olduk. 10 hastamızın da nakli yapılarak yoğun bakımlarda civardaki hastanelerde tedavileri devam ediyor. Müdahale etmeye çalışan 16 hastane personelinin de etkilendiğini gördük. Müfettiş görevlendirmesini anında yapıp soruşturmaya başlamış olduk. Kusur tespit edildiğinde, vatandaşımız emin olsun, yapılması gereken neyse yapılacaktır. Rabbim böyle fekaletler yaşatmasın.” Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise süreçle ilgili iki savcının görevlendirildiğini ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

BAKANLIK SORUŞTURACAK

Gaziantep Valisi Davut Gül, yangının söndürülmesinden sonra hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra hastane önünde gazetecilere açıklama yapan Gül, olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diledi. Yoğun bakım ünitesinin 20 kişilik olduğunu, burada 19 kişinin kaldığını belirten Vali Gül, hastanenin kendi imkanlarıyla çıkan yangına hemen müdahalede bulunduğunu, diğer birimlere sirayet etmeden yangının söndürüldüğünü dile getirdi.

YANGININ CİHAZDAN ÇIKTIĞI GÖRÜLÜYOR

Vefat edenlerle ilgili savcılığın olayı soruşturduğunu, otopsi işlemlerinin sürdüğünü, hayatını kaybedenlerden 2’sinin Siirt, 1’inin Kahramanmaraş’ta diğerlerinin ise Gaziantep’te defnedileceğini ifade eden Gül, şöyle konuştu: “Olayın, teknik olarak cihazlardan çıkan yangından olduğu görülüyor. Ama bunun ayrıntıları hem savcılık hem Sağlık Bakanlığı boyutuyla ilerleyen süreçte soruşturmalar neticesinde ortaya çıkacak. Ama görünürde olan hastalarımıza oksijen verilen cihazdan çıktığı görülüyor. Burası görünürde tedbirlerin hepsinin yerinde olduğu, daha önceki denetimlerde herhangi bir aksaklığın olmadığı bir hastane. Ama bundan sonraki sürece Sağlık Bakanlığımız, savcılıklarımız bakacak.”

ALLAH'TAN RAHMET

  • TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Gaziantep’teki özel hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gaziantep’te özel bir hastanede oksijen tüpünün patlamasıyla çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” derken, Oktay da paylaşımında “Gaziantep’te özel bir hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadesini kullandı.

Ali Saffet Kanpolat

KORONAVİRÜSÜ YENDİ PATLAMADA ÖLDÜ

Patlamada hayatını kaybedenlerden Nizip Sekili kasabasının eski Belediye Başkanı ve İlçe Belediye Encümen Üyesi Ali Saffet Kanpolat’ın yaklaşık 10 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Bir kaç gündür durumu iyiye giden Kanpolat, yoğun bakımdan servise alınmaya hazırlık yaparken sabah saatlerinde meydana gelen feci olayda hayatını kaybetti. Meclis Üyesi Kanpolat’ın görüntülü telefon ile eşi Firdevs Kanpolat ile görüştüğü durumunun iyi olduğunu söylediği ortaya çıktı. Kanpolat’tan geriye son resimleri kaldı.

Sağlık Bakanı Koca Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü hastanede incelemelerde bulundu
GÜNDEM
Sağlık Bakanı Koca Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü hastanede incelemelerde bulundu
Abone Ol Google News
2023 zafer yılımız olacak

2023 zafer yılımız olacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı.
Bebekleri fareler kemiriyor!

Bebekleri fareler kemiriyor!

​Yunanistan'da mülteciler insanlık dışı şartlarda yaşıyor.
Yoğun bakımda facia

Yoğun bakımda facia

Hastanede oksijen tüpü patladı: 10 ölü!
İhracat treni<br>Çin'e vardı

İhracat treni
Çin'e vardı

​Demir yolu taşımacılığında zafer.
CHP’li belediye bataklık olmuş

CHP’li belediye bataklık olmuş

​Adana güne rüşvet operasyonu ile uyandı.
16 ülkeye 60 bin solunum cihazı

16 ülkeye 60 bin solunum cihazı

​14 günde seri üretime geçilmişti.

Libya'da<br>lojistik üssü olsun

Libya'da
lojistik üssü olsun

​10 milyar dolarlık ihracat hedefi.
Pandemi siber korsanlığı artırdı

Pandemi siber korsanlığı artırdı

​Bakanlık raporunda çarpıcı sonuçlar.
Fenerbahçe 'düşüyor'

Fenerbahçe 'düşüyor'

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet aldı.
'Yolların ayrılması geç değil'

'Yolların ayrılması geç değil'

Fenerbahçe'ye Erol Bulut çağrısı.
'Söyleyecek <br>bir şey yok'

'Söyleyecek
bir şey yok'

​Erol Bulut, istifa beklentilerine yanıt verdi.
Polisten <br>alkışlanacak hareket

Polisten
alkışlanacak hareket

"​Sizleri Allah başımızdan eksik etmesin."
VAR görüntüsü <br>kafaları karıştırdı

VAR görüntüsü
kafaları karıştırdı

​Gaziantep-Fenerbahçe maçında tartışılan 'ofsayt' kararı.
Vaka sayısında <br>hızlı düşüş

Vaka sayısında
hızlı düşüş

​Sağlık Bakanlığı son bilgileri açıkladı.
TSK'dan <br>gövde gösterisi

TSK'dan
gövde gösterisi

​İzmir'den nefes kesen fotoğraflar.
Trabzonspor<br> geriden geldi

Trabzonspor
geriden geldi

Trabzonspor 1-0 geriye düştüğü maçta Rizespor'u mağlup etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.