Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gaziantep havalimanında sıcak saatler: Yaralı polisler var

Gaziantep havalimanında sıcak saatler: Yaralı polisler var

13:214/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Gaziantep'te havalimanı girişinde kimlik kontrolü yapmak isteyen polise mukavemet gösteren şahıslar ile polis ekipleri arasında arbede çıktı. Arbede sırasında silahın ateş alması sonucu 1 polis ile 1 şahıs hafif yaralandı.

Olay, Gaziantep Havalimanı girişinde bulunan kimlik kontrol noktasında meydana geldi. İddiaya göre, havalimanına giriş yapmak isteyen bir araç, kontrol öncesi sürücü değişikliği yapmaya çalışınca ve kimlik-ehliyet ibraz etmeyi reddedince durumdan şüphelenen polis ekipleri müdahale etmek istedi. Bu sırada araçta bulunan şahıslar ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Giderek büyüyen olay sırasında silah ateş aldı. Bu sırada ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar polis memuru N.U. ile şahıslardan S.Ö.'ye isabet etti. Daha sonrası olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan polis ile şahsı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralılar, hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildi.



#Gaziantep
#polis
#Gaziantep Havalimanı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
5 yıl erken emeklilik gelecek mi? Torba yasa ile erken emeklilik şartları değişecek mi? Bağ-Kur prim indirimi...