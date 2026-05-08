Gaziantep merkezli altı ilde operasyon: 293 milyon liralık kara para ağı çökertildi

Gaziantep merkezli 6 ilde yürütülen dev soruşturmada narkotik bağlantılı kara para ağı deşifre edildi. MASAK raporlarıyla desteklenen operasyonda piyasa değeri 293 milyon 400 bin lira olan mal varlığına el konulurken, çok sayıda şüpheli için düğmeye basıldı.

MASAK raporları doğrultusunda geniş çaplı bir finansal inceleme yapıldı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü soruşturma kapsamında, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuna yönelik detaylar ortaya çıktı. 13 Kasım 2025 tarihinde başlatılan soruşturmada MASAK raporları doğrultusunda geniş çaplı bir finansal inceleme yapıldığı belirtildi. Dosyada 24 öncül suç şüphelisi ve 33 aklama şüphelisi olmak üzere toplam 57 kişinin yer aldığı öğrenildi.

Şüphelilerin 293 milyon 400 bin lira olan mal varlıklarına el konuldu

Soruşturma çerçevesinde piyasa değeri 293 milyon 400 bin lira olan mal varlığına müdahale edildi. Lüks klasmanda yer alan Porsche, Audi, BMW, Mercedes ve Land Rover marka toplam 32 araç ile birlikte 25 taşınmaz için satılamaz ve devredilemez şerhi konuldu. Dairelerden düğün salonlarına kadar uzanan geniş bir mülk ağı dikkat çekerken, 29 şüpheli şahıs ile 4 şirkete ait banka hesaplarının da bloke edildiği belirtildi. 8 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 30’u Gaziantep’te olmak üzere toplam 36 şüpheli hedef alındı. TCK 282 kapsamında yürütülen operasyonlarda şu ana kadar 18 kişinin gözaltına alındığı açıklanırken, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Toplam 49 şahıs hakkında işlem başlatıldı

Öte yandan örgütlü narkotik ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik daha geniş kapsamlı bir operasyonun da detayları ortaya çıktı. Gaziantep merkezli olmak üzere Mersin, Ankara, Şanlıurfa, Adana ve Malatya’yı kapsayan operasyonlarda toplam 49 şahıs hakkında işlem başlatıldığının altı çizildi. Operasyon kapsamında 13 şüphelinin halihazırda cezaevinde tutuklu bulunduğu, 20 kişinin ise yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı. Güvenlik güçlerinin kalan şüphelilerin izini sürdüğü de edinilen bilgiler arasında yer aldı.







