Gündem Gaziantepin Şahinbey ilçesinin nüfusu 57 ili geride bıraktı
GAZİANTEP

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin nüfusu 57 ili geride bıraktı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin nüfusu 57 ili geride bıraktı

TÜİK’in 2020 verilerine göre Gaziantep'in Şahinbey ilçesi 931 bin 116 nüfusu ile Türkiye’nin 57 ilini geride bırakarak Türkiye'nin en büyük 3. ilçesi oldu.

Haber Merkezi İHA
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Arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı nüfus verilerine göre Gaziantep’in en fazla nüfusa sahip ilçesi Şahinbey oldu. Şahinbey İlçesi 931 bin 116 nüfusu ile bir önceki yılın nüfus verilerine göre 926 bin 544 olan nüfusunu 4 bin 572 kişi daha arttırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinin açıklanmasının ardından Şahinbey İlçesi ile ilgili çarpıcı sonuçlar da ortaya çıktı. Buna göre Şahinbey İlçesi Çanakkale, Edirne, Isparta, Osmaniye, Eskişehir, Trabzon ve Kütahya gibi 57 ili geride bıraktı.

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Nüfus verilerine göre Şahinbey ilçesinde kadın nüfus oranı yüzde 49.55’i 461bin 93 kişi, erkek nüfus oranı yüzde 50.45’i 469 bin 723 kişi oldu.

Şahinbey Belediyesi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 verilerine göre 931 bin 116 kişi olan Şahinbey İlçe nüfusuna ‘Hızlı Kaliteli ve Güler Yüzlü Hizmet’ anlayışını sürdürmeye devam edecek.

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