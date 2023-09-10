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Gaziantep'te akşam kaybolan küçük Meryem sabah tarlada uyurken bulundu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 2,5 yaşındaki Meryem Hasan, 13 saatlik arama çalışmalarının ardından sabah saatlerinde biber tarlasında uyurken bulundu.

10:19 . 10/09/2023 Pazar
IHA
Gaziantep’te akşam saatlerinde kaybolan 2,5 yaşındaki çocuk sabah bulundu.

Gaziantep’te akşam saatlerinde kaybolan 2,5 yaşındaki çocuk sabah bulundu.

Olay, İslahiye’nin kırsal Örtülü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 2,5 yaşındaki yabancı uyruklu Meryem Hasan, akşam saatlerine doğru ailesi biber tarlasında çalışırken bir anda gözden kayboldu. Ailesi ve çevredeki vatandaşların arama çalışmaları sonuç vermeyince durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

200 kişilik ekibin gece boyunca süren çalışmaları sabah sonuç verdi

İhbar üzerine olay yerine Gaziantep AFAD, jandarma, güvenlik korucuları, İHH ve Anda arama kurtarma ekipleri yönlendirdi. Toplam 200 kişilik uzman ekip, küçük kızı bulmak için gece boyunca dron destekli arama çalışması yaptı.

2,5 yaşındaki kayıp Meryem, ekiplerin gece boyunca aralıksız devam eden yoğun çalışması sonucu sabah saatlerinde sağ olarak bulundu.

Sağlık durumu iyi olan küçük çocuk, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Vali Çeber açıklama yaptı

Konu ile ilgili açıklama yapan Gaziantep Valisi Kemal Çeber,
"İslahiye ilçemizde dün akşam saatlerinde arazide kaybolan Meryem Hasan isimli evladımız, 200 kişilik Jandarma, AFAD ve STK arama kurtarma ekipleri, gece görüş dronları ve İHA’larla 13 saatlik çalışmanın ardından bulundu. Çalışmalara katılan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum"
ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.


#Gaziantep
#Çocuk
#İslahiye
1 saat önce
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