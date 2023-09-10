Gaziantep'te akşam kaybolan küçük Meryem sabah tarlada uyurken bulundu

"İslahiye ilçemizde dün akşam saatlerinde arazide kaybolan Meryem Hasan isimli evladımız, 200 kişilik Jandarma, AFAD ve STK arama kurtarma ekipleri, gece görüş dronları ve İHA’larla 13 saatlik çalışmanın ardından bulundu. Çalışmalara katılan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum"