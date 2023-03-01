Gaziantep'te deprem sonrası iki dağ birleşti: Doğal göl oluştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 24 gün geçti. 11 şehri etkileyen depremlerin farklı etkileri gün yüzüne çıkıyor.

Yıkıcı depremin ardından 45 binden fazla vatandaş ise hayatını kaybetti.

Enkaz kaldırma çalışmalarının başladığı deprem bölgesinde vatandaşlar için yeni yaşam alanları kuruluyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık 2 dakika süren sarsıntılardan en fazla etkilenen yerler arasında Gaziantep’in İslahiye ilçesinde İdilli ve Değirmencik Mahalleri yer aldı.

Mahalleler arasında bulunan 2 dağ depremin etkisiyle birleşmişti.

Yol trafiğe kapatıldı

Dağlardan kopan dev kaya ve toprak parçalarının İdilli mahalle yoluna ve İdilli dersine akması sonucu yol trafiğe tamamen kapandı.

Daha önceden yol ve piknik alanı olarak kullanılan bölümde ise doğal göl oluştu. Bölgede bulunan elektrik direkleri ve ağaçlar da suların altında kaldı.

Kopan dev kaya parçaları ve zarar gören ağaçlar ile elektrik direkleri dehşetin boyutunu gözler önüne sererken, oluşan doğal gölet ise seyrine doyum olmayan manzaraya neden oldu.

Suyun tahliyesi için bir kanal oluştu

Depremin hemen ardından ulaşıma kapanan İdilli mahalle yolunda yeniden açılması için çalışma başlatılırken, 23 günde yolun çok az kısmı ve suyun akışını sağlayacak kanal açılabildi.

Çalışmalar esnasında devam eden heyelan nedeniyle yolu ve dere yatağını dolduran dev kaya ve toprakların az bir kısmı açılabildi.

Dağları ayırmak aylar sürebilir

Yolun diğer tarafında oluşan göletin de olumsuz etkilediği dağları ayırma çalışmasının aylarca sürebileceği belirtildi.







