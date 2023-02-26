|
Reklam
Reklam
Gündem

Murat Kurum: Yaraları birlikte saracağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’in Nurdağı ilçesine kurulan konteyner kentlerde yaşayan depremzedeler için yapılan çalışmaların anlatıldığı bir video paylaştı. Bakan Kurum paylaşımında, "Geçici barınma alanlarımızda depremden etkilenen kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız." ifadesini kullandı.

13:41 . 26/02/2023 Pazar
AA
Bakan Murat Kurum

Bakan Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve özel sektör eliyle yürütülen çalışmalarla tamamlanan ve yapımı devam eden yığma tuğla yapılar, konteyner kentler ve prefabrik evlerin bulunduğu yerlerde depremzedeler için sosyal donatı alanları da hayata geçirilmeye başlandı.

"Kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa yetişmeye çalışıyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından "Geçici barınma alanlarımızda depremden etkilenen kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız!’’ ifadelerini kullandığı mesajla birlikte geçici barınma alanlarında hayata geçirilen çalışmaların anlatıldığı bir video yayımladı.

Sosyal market, oyun parkı, kuaför...

Bakan Kurum’un yayımladığı videoda “asrın felaketi”nden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ilçesine kurulan konteyner kentlerde yaşayan depremzedeler için hayata geçirilen hizmetler hakkında bilgi veriliyor.


Bölgede kurulan konteyner kentlerin içerisinde gıda, sosyal market ve giyim, erkek ve kadın kuaförü, okul, anaokulu, oyun parkı, basketbol sahası ve mescitler yer alıyor.



#Murat Kurum
#Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Deprem
23 dakika önce
default-profile-img
Murat Kurum: Yaraları birlikte saracağız
Beşiktaş evinde Antalyaspor'u konuk edecek
İtalya açıklarında göçmen teknesi battı: 28 ölü
İkinci depremin yıkıcı etkisi: Osmaniye'de bina çöktü
Beşiktaş Antalyaspor maçında giyilen formalar depremzedeler için satışa sunulacak
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ziya Şengül vefat etti
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.