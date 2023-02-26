Murat Kurum: Yaraları birlikte saracağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından ağır hasar gören Hatay'a yaptığı ziyarette havadan ve karadan incelemelerde bulundu. Kurum, tüm illerde eş zamanlı hasar tespit ve yeni yapılacak yerlerin çalışmalarının yürütüldüğünü belirterek, enkaz kaldırma sürecinde de tüm birimlerle, seferberlik şuuruyla, 24 saat esasına göre sahada olduklarını bildirdi. Peki Hatay’da depremde toplamda kaç bina yıkıldı? Hatay’da yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı kaç? Hatay’da kaç konut yapılacak? İşte soruların cevapları.