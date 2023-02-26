Murat Kurum: Yaraları birlikte saracağız

Bakan Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve özel sektör eliyle yürütülen çalışmalarla tamamlanan ve yapımı devam eden yığma tuğla yapılar, konteyner kentler ve prefabrik evlerin bulunduğu yerlerde depremzedeler için sosyal donatı alanları da hayata geçirilmeye başlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından "Geçici barınma alanlarımızda depremden etkilenen kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız!’’ ifadelerini kullandığı mesajla birlikte geçici barınma alanlarında hayata geçirilen çalışmaların anlatıldığı bir video yayımladı.
Bakan Kurum’un yayımladığı videoda “asrın felaketi”nden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ilçesine kurulan konteyner kentlerde yaşayan depremzedeler için hayata geçirilen hizmetler hakkında bilgi veriliyor.
Bölgede kurulan konteyner kentlerin içerisinde gıda, sosyal market ve giyim, erkek ve kadın kuaförü, okul, anaokulu, oyun parkı, basketbol sahası ve mescitler yer alıyor.