Gaziantep'te hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri, Perilikaya Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği Y.A'yı durdurdu.
Zanlıya yapılan sorgulamada hakkında kesinleşmiş 15 yıl beş ay 30 gün hapis cezası olduğu tespit edildi.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri, Perilikaya Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği Y.A'yı durdurdu.
Zanlıya yapılan sorgulamada hakkında kesinleşmiş 15 yıl beş ay 30 gün hapis cezası olduğu tespit edildi.
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