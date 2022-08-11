Gündem Gaziantepte hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
GAZİANTEP

Gaziantep'te hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş 15 yıl beş ay 30 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Başta otodan ve iş yerinden hırsızlık, yağma, motosiklet hırsızlığı olmak üzere 18 suç kaydı bulunan Y.A, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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Haber Merkezi AA
Gaziantepte hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Arşiv.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri, Perilikaya Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği Y.A'yı durdurdu.

Zanlıya yapılan sorgulamada hakkında kesinleşmiş 15 yıl beş ay 30 gün hapis cezası olduğu tespit edildi.

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