Gaziantep'te kahreden kaza: Düğüne giderken otomobil çarptı hayatını kaybetti

Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.