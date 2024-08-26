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Gaziantep'te kahreden kaza: Düğüne giderken otomobil çarptı hayatını kaybetti

Gaziantep'in Araban ilçesinde akrabasının düğününe gittiği sırada yolun karşına geçerken otomobilin çarptığı Duran Çelik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yapılan müdahalenin ardından Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Duran Çelik'in cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada otopsi işlemleri tamamlanan Çelik'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

12:53 - 26/08/2024 Pazartesi
DHA
Düğüne giderken otomobil çarptı hayatını kaybetti!
Düğüne giderken otomobil çarptı hayatını kaybetti!

Olay, dün akşam saatlerinde Araban ilçesinde meydana geldi. Bir akrabasının düğününe giderken yolun karşısına geçmek isteyen Duran Çelik'e plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yapılan müdahalenin ardından Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Duran Çelik'in cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada otopsi işlemleri tamamlanan Çelik'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi.



Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.





#gaziantep
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#kaza
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