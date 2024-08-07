Gaziantep'in yeni nesil restoranı eğlence ve lezzeti aynı anda vadediyor: Oyun tutkunları akın akın geliyor

Gaziantep mutfağının lezzetlerini modern dokunuşlarla sunan Mutfağın Sokak Modu (MSM) kapılarını açtı. Zengin dürüm çeşitleri ve ferahlatıcı içecek seçenekleriyle dikkat çeken mekan, gastronomi tutkunlarını bekliyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Mutfağın Sokak Modu, şehrin geleneksel tatlarını modern bir mimariyle buluşturuyor. Kafe konseptine uygun şekilde tasarlanan mekan, geniş ve ferah iç tasarımıyla misafirlerine rahat bir yemek deneyimi sunuyor.
Mekanın en dikkat çekici yeniliklerinden biri, müşterilerin telefonlarını şarj edebileceği oturma grupları ve çocukların yemeklerini yerken salıncak şeklinde tasarlanan sandalyelerde oturabilme imkanı sunması. Ayrıca, gençler için yemek sonrası sosyalleşebilecekleri oyun alanları da bulunuyor. Bu farklı inovasyonlarla restoran kentte ayrıcalıklı bir konuma sahip.
Menüde nohut dürüm, öcce dürüm, kızartma dürüm ve tava dürüm gibi klasik lezzetlerin yanı sıra, kavurma dürüm, malhıtalı köfte dürüm, Antep peynir dürüm ve Antep dolma dürüm gibi özgün seçenekler de yer alıyor. Her bir dürüm, Gaziantep'in zengin mutfak kültürünü yansıtıyor. Menüde yer alan yiyeceklere içecek olarak su, ayran, soda ve meyve suları eşlik ediyor. Yemekler piyasaya göre daha uygun fiyatlarla müşterilere sunuluyor.
MSM Gaziantep, hem yerli halkın hem de turistlerin ilgisini çekmeyi hedefliyor. Modern mimarisi ve zengin menüsüyle bu yeni mekan, şehrin gastronomi sahnesine taze bir soluk getiriyor. Pazartesi hariç haftanın her günü saat 11.00 ile 19.30 arasında hizmet veriyor.
'Gelen misafirlerimiz restoranımızı çok beğeniyor'
Mutfağın Sokak Modu Sorumlusu Resul Baykara, yaklaşık 3 hafta önce restoranın hizmet vermeye başladığını anlatarak, “Gelen misafirlerimiz restoranımızı çok beğeniyor. Özellikle gençlerimiz çok fazla restoranımızı tercih ediyor. Gençlerimiz, restoranda yemeklerini yedikten sonra oyun alanlarının bulunduğu bölgede keyifli vakit geçirebiliyor. Çocuklarımız keza salıncak olarak tasarlanan sandalyelerde oturarak aileleriyle birlikte yemeklerini yiyebiliyor. Çok sıcak bir ortam. Fiyatlar piyasaya göre daha uygun. Ürünlerimiz de Gaziantep'in gastronomisine yakışacak lezzetlerde pişiriliyor” dedi.
'Restorandan çok memnun kaldım'
Üniversite öğrencisi Beyzanur Çelikadam ise restorana ikinci gelişi olduğunu hatırlatarak, “Restorandan çok memnun kaldım. Hem fiyat olarak hem de performans olarak çok güzel bir mekan. Bu restoran çalışanlar başta olmak üzere vatandaşlar için çok iyi bir alternatif. Çeşitler de oldukça fazla. Restoranda ayrıca oyun alanları da var. Bu özellikle aileler için çok büyük bir avantaj. Kendileri yemek yerken çocukları da arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirme olanağına sahip” şeklinde konuştu.Restoranın kendine has ayranının farklı bir aromaya sahip olduğunu ifade eden Çelikadam, “Bu sıcak havalarda bu soğuk ayran serinletiyor ve tadıyla da pişirilen yemekler iyi bir uyum yakalıyor” diye konuştu.