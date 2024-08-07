Gaziantep'in yeni nesil restoranı eğlence ve lezzeti aynı anda vadediyor: Oyun tutkunları akın akın geliyor

'Restorandan çok memnun kaldım'

Üniversite öğrencisi Beyzanur Çelikadam ise restorana ikinci gelişi olduğunu hatırlatarak, “Restorandan çok memnun kaldım. Hem fiyat olarak hem de performans olarak çok güzel bir mekan. Bu restoran çalışanlar başta olmak üzere vatandaşlar için çok iyi bir alternatif. Çeşitler de oldukça fazla. Restoranda ayrıca oyun alanları da var. Bu özellikle aileler için çok büyük bir avantaj. Kendileri yemek yerken çocukları da arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirme olanağına sahip” şeklinde konuştu.Restoranın kendine has ayranının farklı bir aromaya sahip olduğunu ifade eden Çelikadam, “Bu sıcak havalarda bu soğuk ayran serinletiyor ve tadıyla da pişirilen yemekler iyi bir uyum yakalıyor” diye konuştu.