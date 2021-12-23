Gündem Bir pitbull dehşeti daha 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı, çığlıklara komşulara yetişti
GAZİANTEP

Bir pitbull dehşeti daha: 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı, çığlıklara komşulara yetişti

Gaziantep'te oturduğu sitenin bahçesinde oyun oynarken pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ameliyata alındı. Olayla ilgili biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Gaziantepte pitbullar Asiyeyi ağır yaraladı: Çocuğun sağlık durumu nasıl?
Pitbull cinsi iki köpeğin saldırdığı 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Beştepe Mahallesi’nde evinin bulunduğu site içerisinde oyun oynayan Asiye Ateş, ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından beslenilen pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı. Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuğun çığlıklarına komşuları yetişti.

İHA

AĞIR YARALANAN ÇOCUK AMELİYATA ALINDI

  • Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan küçük Asiye, Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil Serviste yapılan müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edilen Asiye, ameliyata alındı.

İHA

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, pitbull cinsi köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından koruma altına alındı. Köpekleri besleyen biri kadın 3 kişi de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Gaziantep'te küçük çocuğu ağır yaralayan iki pitbull güçlükle yakalandı
OYNAT 00:34
Gaziantep'te küçük çocuğu ağır yaralayan iki pitbull güçlükle yakalandı
Gaziantep'te bir sitenin bahçesinde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan dört yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, iki köpek güçlükle yakalanarak barınağa götürüldü.


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