Gündem Gaziantepte zehir tacirlerine darbe Bakan Soylu Türk polisi yakalar diyerek duyurdu
GAZİANTEP

Gaziantep'te zehir tacirlerine darbe: Bakan Soylu 'Türk polisi yakalar' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, zehir tacirlerine yönelik Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, 87 kilogram eroin ile 30 kilogram afyon sakızı ele geçirildiğini duyurdu. Paylaşımında, "Türk Polisi yakalar" ifadelerini kullanan Bakan Soylu, bir şüphelinin de gözaltında olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gaziantepte zehir tacirlerine darbe: Bakan Soylu Türk polisi yakalar diyerek duyurdu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen takip ve operasyon sonucu; 87 kilogram eroin ve 30 kilogram afyon sakızının ele geçirildiğini duyurdu.

"TÜRK POLİSİ YAKALAR"

Paylaşımında, "Türk Polisi" yakalar ifadelerine yer veren Bakan Soylu, bir şüphelinin de gözaltına alındığını belirtti.

Bakan, paylaşımının devamında, "Kahraman Polislerimizi ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Drone'lar havalandı uyuşturucu satıcıları tek tek gözaltına alındı
FOTOĞRAF 15
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında ortak yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda, uyuşturucu satışı yaptığı belirtilen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.
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Dün akşam saatlerinde harekete geçen ekipler, İnegöl ilçe merkezindeki 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 120 polisin katılımıyla yapılan operasyonda, adreslerin çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.
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Baskınlar sırasında polis, adreslerin kapılarını koç başıyla kırdı. Drone ile havadan da destek verilen operasyonda, şüpheliler S.T., A.K., N.K., O.Ç., E.B. ve Ç.U., gözaltına alındı.
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Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda; 18 gram bonzai, 37 gram metamfetamin, 22 gram esrar, 115 sentetik Lyrica hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 5 bin 400 lira ele geçirildi.
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Aramalarda ayrıca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatız tabanca, 1 ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 34 tabanca mermisi, 6 av tüfeği fişeği ve 30 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Bursa’da 120 polisle uyuşturucu operasyonu saniye saniye kamerada
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Bursa’da 120 polisle uyuşturucu operasyonu saniye saniye kamerada
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Bursa’da 120 polisle uyuşturucu operasyonu saniye saniye kamerada
Title
Bursa’da 120 polisle uyuşturucu operasyonu saniye saniye kamerada
Title
Bursa’da 120 polisle uyuşturucu operasyonu saniye saniye kamerada
Title
Bursa’da 120 polisle uyuşturucu operasyonu saniye saniye kamerada
Title
Bursa’da 120 polisle uyuşturucu operasyonu saniye saniye kamerada
Title
Bursa’da 120 polisle uyuşturucu operasyonu saniye saniye kamerada
Title
Bursa’da 120 polisle uyuşturucu operasyonu saniye saniye kamerada
Title
Bursa’da 120 polisle uyuşturucu operasyonu saniye saniye kamerada
Drone'lar havalandı uyuşturucu satıcıları tek tek gözaltına alındı
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekiplerince 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 120 polisin katıldığı operasyon saniyeye saniye görüntülendi.

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