Gaziantep'te zehir tacirlerine darbe: Bakan Soylu 'Türk polisi yakalar' diyerek duyurdu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, zehir tacirlerine yönelik Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, 87 kilogram eroin ile 30 kilogram afyon sakızı ele geçirildiğini duyurdu. Paylaşımında, "Türk Polisi yakalar" ifadelerini kullanan Bakan Soylu, bir şüphelinin de gözaltında olduğunu belirtti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen takip ve operasyon sonucu; 87 kilogram eroin ve 30 kilogram afyon sakızının ele geçirildiğini duyurdu.
"TÜRK POLİSİ YAKALAR"
Paylaşımında, "Türk Polisi" yakalar ifadelerine yer veren Bakan Soylu, bir şüphelinin de gözaltına alındığını belirtti.
Bakan, paylaşımının devamında, "Kahraman Polislerimizi ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Türk Polisi yakalar❗
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen takip ve operasyon sonucu; 8️⃣7️⃣ kilogram EROİN, 3️⃣0️⃣ kilogram AFYON SAKIZI ele geçirildi, 1️⃣ şüpheli gözaltına alındı.