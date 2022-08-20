Gaziantep'te feci kaza: Kazayı görüp yardıma koşan İhlas Haber Ajansı çalışanı iki gazeteci hayatını kaybetti

Kazada ilk belirlemelere göre aralarında 3 itfaiye, 2 sağlık personeli ile İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Hayatını kaybeden gazetecilerin canlı yayın aracıyla Şanlıurfa'ya göreve gittiği, ancak trafik kazasını görünce yaralılara yardım etmek için durdukları öğrenildi.
İHA çalışanları Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in kaza yerindeyken devrilen ve kayarak gelen yolcu otobüsünün çarpması ile yaşamlarını yitirdikleri belirtildi.