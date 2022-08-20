Gündem Gaziantepte feci kaza Kazayı görüp yardıma koşan İhlas Haber Ajansı çalışanı iki gazeteci hayatını kaybetti
GAZİANTEP

Gaziantep'te feci kaza: Kazayı görüp yardıma koşan İhlas Haber Ajansı çalışanı iki gazeteci hayatını kaybetti

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Başka bir göreve giderken kazayı görüp, yaralılara yardım eden İhlas Haber Ajansı (İHA) çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver de hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi Diğer
​Gaziantepteki kazaya yardım etmek için duran İHA muhabirleri olay yerinde hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver.

Kazada ilk belirlemelere göre aralarında 3 itfaiye, 2 sağlık personeli ile İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Muhammed Abdulkadir Esen
Muhammed Abdulkadir Esen

Hayatını kaybeden gazetecilerin canlı yayın aracıyla Şanlıurfa'ya göreve gittiği, ancak trafik kazasını görünce yaralılara yardım etmek için durdukları öğrenildi.

Umut Yakup Tanrıöver
Umut Yakup Tanrıöver

İHA çalışanları Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in kaza yerindeyken devrilen ve kayarak gelen yolcu otobüsünün çarpması ile yaşamlarını yitirdikleri belirtildi.

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