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Gaziosmanpaşa'da dehşet anları: Dükkan basıp çalışanı hastanelik ettiler 

Gaziosmanpaşa'da parti ve süsleme malzemeleri satan bir dükkanı basan iki şüpheli, çalışan genci hastanelik etti. İddiaya göre iki şüpheli, alacak verecek meselesi yüzünden dükkanda çalışan gence tekme tokat saldırdı. Olay, işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde içeride müşteriler varken, iki şüphelinin çalışana tekme tokat saldırması ve bu sırada dükkanda bulunan iki çocuğun ve müşterinin kaçma anı görülüyor. 

13:18 . 10/08/2023 Perşembe
DHA
Dehşet anları kamerada

Dehşet anları kamerada

Olay Gaziosmanpaşa Karadeniz mahallesinde geçtiğimiz Salı günü yaşandı.Müşteriler içeride alışveriş yaparken dükkana giren 2 şüpheli, kasa arkasında bulunan dükkan çalışanlarına aldırış etmeden çalışan 1 kişiye saldırdı.
Bu sırada dükkan kasası önünde bulunan malzemeler yere düştü. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga sırasında içeride bulunan müşteri ve iki çocuk korku yaşayarak kaçtı.
Kasada bulunan 2 kişinin müdahale etmeye çalıştığı kavga bir süre de dükkan merdivenlerinde devam etti.  
Uzun süre tekme yumruklara maruz kalan genç yaralandı. Araya girenlerin ayırdığı kavga sırasında yaşanan kargaşa ve bağırışmalar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

 


#İstanbul
#dükkan
#darp
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