Gaziosmanpaşa'da dehşet anları: Dükkan basıp çalışanı hastanelik ettiler 

Olay Gaziosmanpaşa Karadeniz mahallesinde geçtiğimiz Salı günü yaşandı.Müşteriler içeride alışveriş yaparken dükkana giren 2 şüpheli, kasa arkasında bulunan dükkan çalışanlarına aldırış etmeden çalışan 1 kişiye saldırdı.

Bu sırada dükkan kasası önünde bulunan malzemeler yere düştü. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga sırasında içeride bulunan müşteri ve iki çocuk korku yaşayarak kaçtı.

Kasada bulunan 2 kişinin müdahale etmeye çalıştığı kavga bir süre de dükkan merdivenlerinde devam etti.