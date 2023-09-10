Gaziosmanpaşa'da 'kaçırılan kadın' olayının aslı bambaşka çıktı: Nişanlısı 'sürpriz' yapmış

"Yapılan incelemede, İ.M. ve İ.J'nin nişanlı oldukları, sürpriz yapmak amacıyla İ.J'nin araca bindirildiği ve herhangi bir kaçırılma olayının olmadığı, medyadaki iddiaların asılsız ve yanlış anlaşılmadan ibaret olduğu anlaşılmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şahıslar kimlik tespit ve ifadelerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılmıştır."