Gaziosmanpaşa'da 'kaçırılan kadın' olayının aslı bambaşka çıktı: Nişanlısı 'sürpriz' yapmış

Gaziosmanpaşa'da bir kadının, caddede araca zorla bindirilerek kaçırıldığı iddia edilmişti.
Polis ekipleri, Karadeniz Mahallesi General Aldoğan Caddesi'nde dün akşam saatlerinde kız kardeşiyle yürüyen bir kadının, yanına yaklaşan araçtan inen kişi tarafından zorla araca bindirildiğine yönelik güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Zorla araca bindirildiği iddia edilen kadının kız kardeşinin çalıştığı iş yerinin sahibi Ayhan Çalışkan ise o gün iş yerine ablasıyla birlikte geldiklerini belirtti.
Olayla ilgili emniyete herhangi bir müracaatın bulunmadığı da öğrenildi.
Emniyet Müdürlüğünden açıklama: Nişanlısı 'sürpriz' yapmış
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı sosyal medya hesaplarında yayımlanan "Gaziosmanpaşa'da iş yerinden bir arkadaşı ile çıkan kadın, caddede yürürken iddiaya göre bir otomobile bindirilerek kaçırıldı" başlıklı video ile ilgili çalışma yapıldığı belirtildi.
Olay gününe ilişkin görüntülerde, Azerbaycan uyruklu 33 yaşındaki İ.M. ve 38 yaşındaki M.S. isimli erkekler ile 41 yaşındaki İ.J. ve 33 yaşındaki G.J. isimli kadınların yer aldığı aktarılan açıklamada, Iğdır'da bulundukları tespit edilen bu kişilerin, yakalanıp muhafaza altına alındığı kaydedildi.