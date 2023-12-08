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Gazze diplomasisi Kanada'da devam edecek: Bakan Fidan Ottova'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze diplomasisini tüm hızıyla sürdürüyor. Bugün ABD'de Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya gelecek olan Bakan Fidan, burada gerçekleştireceği Gazze diplomasisini Kanada'da sürdürecek. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan'ın Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanmasına dönük çalışmaları çerçevesinde 9 Aralık tarihinde Kanada'nın başkenti Ottava'yı ziyaret edeceğini belirtti.

Semih Bozkuş
19:13 - 8/12/2023 Cuma
Güncelleme: 19:34 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Gazze konulu temaslarda bulunmak üzere bugün ABD'ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir sonraki durağı Kanada olacak.

Bakan Fidan, 9 Aralık'ta Kanada'nın başkenti Ottova'ya gidecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu'nun, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanmasına dönük çalışmaları çerçevesinde 9 Aralık tarihinde Ottava'yı ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, İİT ve Arap Ligi Temas Grubu'nun, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanmasına dönük çalışmaları çerçevesinde 9 Aralık 2023 tarihinde Ottava'yı ziyaret edecektir" denildi.



#Gazze Diplomasisi
#Dışişleri Bakanı
#Hakan Fidan
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#Ottova
#ABD
#İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu
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