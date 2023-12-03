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Gazze kasapları hesabını verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de soykırım yapan İsrail’in yöneticilerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanması için yapılan başvuruların takipçisi olacaklarını söyledi. Dubai dönüşü uçakta konuşan Erdoğan, “Beklentimiz, Netanyahu başta olmak üzere suçüstü yakalanan bu soykırımcıların, bu Gazze kasaplarının gereken cezayı almalarıdır. Biz bu soykırımı unutmayacak ve unutturmayacağız. Er ya da geç, mutlaka İsrail bunun hesabını verecek” dedi.

04:00 - 3/12/2023 Sunday
Güncelleme: 04:16 - 3/12/2023 Sunday
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, UCM’den beklentilerinin ‘soykırımcıların, Gazze kasaplarının gereken cezayı almaları’ olduğunu belirtti.

Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi dönüşünde gündeme ilişkin açıklamalar yapan Erdoğan’ın gündeminde Gazze’de yaşananlar vardı. Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) yapılan başvuruları değerlendiren Erdoğan, şunları söyledi: “3 bine yakın avukat Lahey’de UCM’ye gerekli başvuruyu yaptı. İstanbul Milletvekilimiz Cüneyt Yüksel, bu heyetin içerisindeydi. Lahey’deki süreci de takip edecekler. Oradan beklentimiz, Netanyahu başta olmak üzere suçüstü yakalanan bu soykırımcıların, bu Gazze kasaplarının gereken cezayı almalarıdır.”


TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

“Temennimiz odur ki, verilecek kararla adaleti bekleyenler, ‘İşte şimdi oldu’ desinler. Bizler bu davanın üst seviyede takibini yapacağız. Beklentimiz verdiğimiz belgeler, bilgilerle beraber UCM'de inşallah olumlu neticeler alma istikametinde. Peşini bırakmayacağız, takipçisi olacağız. Biz bu soykırımda parmağı olan tüm İsrail yöneticilerinin yargılanıp ceza almasını istiyoruz.”


BU SOYKIRIMI UNUTTURMAYACAĞIZ

“Bunun için dünyaya görev düşüyor. Hem rahmetli Aliya’nın dediği gibi ‘Unutulan soykırım tekrarlanır.’ Biz bu soykırımı unutmayacak ve unutturmayacağız. Er ya da geç, mutlaka İsrail bunun hesabını verecek. Buna sessiz kalmanın utancını, dilini zalime uzatmaya çekinenler muhakkak yaşayacak. ‘Bizim kimseye borcumuz yok’ derken bunu söylüyorum.”


BATI, FİLİSTİN’E BORÇLANIYOR

“Bugün başta İspanya gibi bazı yürekli ülkeler hariç Batılı ülkeler, Filistin’e borçlanıyorlar. Zulme karşı çıkma sorumluluklarını yerine getirmiyorlar. Netanyahu yönetiminin Gazze’de gerçekleştirdiği katliam tarihe bir kara leke olarak geçti. Bu leke, sadece Netanyahu yönetiminin değil, ona şartsız ve koşulsuz destek veren ülkelerin alnına da yapıştı. Bu devletlerin ve uluslararası kuruluşların kayıtsızlığını dünya asla unutmayacak."


SESSİZLİĞİN BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

“Yıllar ve nesiller boyunca bu sessizliklerinin bedelini ödeyecekler. UCM'nin bu soykırıma ceza vermesi için elimizden geleni yapacağız. Ancak küresel sistemin çarpıklığı nedeniyle bir yerde bunun önüne geçmeye çalışanlar olacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar vicdan mahkemelerinden aldıkları cezadan kurtulamayacaklar. Soykırım mağduru diye yıllarca ortalıkta dolaşan İsrailli yöneticiler, artık atalarının katillerine dönüşmüştür. Bu hükmü insanların zihinlerinden de tarihin kayıtlarından da vicdanlardan da silemeyecekler.”


Muhalefete değil yolumuza bakarız

CHP ve İYİ Parti’nin görüşmesi ve Cumhur İttifakı’nın yerel seçim çalışmalarına dair Erdoğan, “Biz politikalarımızı muhalefete göre değil, tamamıyla Cumhur İttifakı'nın çerçevesiyle belirliyoruz. CHP ile İYİ Parti veya HEDEP ne yapar? Bizim bunlarla uğraşmak gibi bir derdimiz yok. Biz kendi işimize bakacağız. Bizim altılı masa, on altılı masa vesaire gibi masalarımız yok. Sadece Cumhur İttifakımız var. Biz yolumuza bakarız. Ne yaptıkları bizi ilgilendirmiyor" dedi. Yerel seçimlerde AK Parti’nin İstanbul adayının kim olacağına dair soruyu Erdoğan, “Ne olur ne olmaz, şimdi konuşulmaz. Arkadaşlarım çalışmalarını yürütüyorlar. Bizleri mahcup edecek isimleri Allah’ın izniyle biz milletimizin önüne koymayız. Bizim belediyecilik anlayışımız dillerde destandır” diye yanıtladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah tekrar beklediğimiz kalıcı barış fırsatını yakalarız barışın peşini bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah tekrar beklediğimiz kalıcı barış fırsatını yakalarız barışın peşini bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE ziyareti dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hamas'ı kim ne derse desin, bir terör örgütü olarak asla kabul edemem. Böyle de tasvir edemem. Siz PKK'yı, YPG'yi, FETÖ'yü ödüllendirirken, hatta hatta bunları Oval Ofis'te ağırlarken, kalkıp da Hamas'ı bu şekilde yorumlamamızı bekleyemezsiniz" dedi. Erdoğan, "İnşallah tekrar beklediğimiz kalıcı barış fırsatını yakalarız. Barışın peşini bırakmayacağız. Bu tabloda dahi "durmak yok, yola devam" diyoruz. "Ateşkesle ilgili hangi adımları atar ve nereleri zorlarsak, kalıcı barış fırsatını yeniden yakalarız?" bunun arayışı içerisindeyiz." diye konuştu. Erdoğan, "Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan'dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz" ifadelerini kullandı.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Gazze
#Filistin
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