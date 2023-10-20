Gazze Zirvesi’ne üst düzey katılım

Mısır'da yapılacak olan Gazze Zirvesi'ne Türkiye üst düzeyde katılacak. Filistin'de yaşanan çatışmaların sonlandırılması için cumartesi günü düzenlenecek uluslararası zirvede Türkiye de yer alacak. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Avrupa Birliği (AB) ve Körfez ülkelerinin de üst düzey isimlerinin bulunacağı toplantıya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ya da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak.

YARIN YAPILACAK

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Mısır'daki zirveye Türkiye adına Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da Bakan Fidan'ın katılacağını söyledi. TBMM Dışişleri Komisyonu’nda konuşan Yıldız, “21 Ekim tarihinde Mısır'da birçok ülkenin katılımıyla -bunların bazısı Orta Doğu ülkeleri, bazısı diğer kıtalardan - Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'nde bu konu ele alınacak, muhtemelen Cumhurbaşkanımız, eğer bir sıkıntı olursa Bakanımız orada olacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye hayati önemde

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Türkiye’ye geliyor. Ziyaretin ana gündem maddesi İsrail - Hamas çatışması ve Gazze'de yaşananlar. Bugün ve yarın gerçekleşecek temaslardan sonra Cleverly Mısır ve Katar'a gidecek. İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, "Bu ziyaret, bölgesel istikrarın korunması, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani erişime izin verilmesi yönündeki uluslararası çabalar açısından hayati önem taşıyan ülkelere planlandı" denildi. Açıklamada, Bakan Cleverly'nin üç gün sürecek Türkiye, Mısır ve Katar ziyaretlerinde, İsrail-Filistin çatışmalarının bölgeye sıçramamasını ve olası barışçıl bir çözümü görüşeceği belirtildi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ve Filistin’deki gelişmeler ile İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ele alındı.







