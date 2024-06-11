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Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 37 bin 164'e yükseldi

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 37 bin 164'e yükseldi. Avrupa Birliği, 2 binden fazla insani yardım tırının Gazze’ye girmek için Mısır’da beklediğini açıkladı.

16:59 - 11/06/2024 Salı
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Gazze
Gazze

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 249 gündür devam ediyor.


Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 40 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin ise yaralandığı bildirildi.


Can kaybı sayısı 37 bin 164'e dayandı


Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 164'e, yaralı sayısının ise 84 bin 832'ye yükseldiği kaydedildi.


İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırındaki Refah kentine yönelik operasyonu nedeniyle bölgeye yardım girişi yapılamıyor.






#Gazze
#İsrail
#Filistin
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