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BURSA

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda feci kaza: Kız kardeşleri ölüm ayırdı

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda feci kaza: Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi Karsak Gişeleri girişinde gece saatlerinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç hızla bariyerlere çarptı. Feci kazada iki kız kardeşin bulunduğu otomobilin kadın sürücüsü hayatını kaybederken, yanında bulunan kız kardeşi ise yaralı olarak kurtuldu.

Haber Merkezi İHA
Kontrolü kaybedilen araç bariyerlere saplandı.
Kontrolü kaybedilen araç bariyerlere saplandı.

Kaza sabaha karşı saat 03:30’da Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi Karsak Gişeleri girişinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre Bursa istikametinden, İstanbul istikametine doğru gitmekte olan Meltem Duygulu (24) idaresindeki 34 CYL 435 plakalı otomobil Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Karsak Kavşağı’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle şeritten çıkarak bariyerlere çarptı.

34 CYL 435 plakalı otomobil Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Karsak Kavşağı’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle şeritten çıkarak bariyerlere çarptı.

Bursa'da katliam gibi kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
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Kaza, akşam saat 20.30 sırasında Bursa-Ankara yolu Bursa istikameti Mezitler mevkisinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, Aysel Öztürk Dalçık idaresindeki 06 N 7659 plakalı otomobil, U dönüşü yasak olan bölgede dönüş yaptığı sırada O.M.Ö. kontrolündeki 16 KHD 36 plakalı otomobile arkadan çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil önce refüje çarptı. Daha sonra karşı şeritten gelen, S.C. idaresindeki 34 FM 0036 plakalı aracın üzerine takla atarak düştü.
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3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
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Kazada, 06 N 7659 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Dalçık (42), eşi Aysel Öztürk Dalçık ile Ali Dalçık'ın kardeşi Emine Abinik (44) ve 34 FM 9026 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim Cankurt (30) hayatını kaybetti.
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İbrahim Cankurt'un Antalya Başsavcısının yeğeni olduğu belirlendi. Ayrıca Cankurt'un bugün doğum günü olduğu ortaya çıktı.
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Sebahattin Cankurt (60) yönetimindeki 34 FM 9026 plakalı otomobilde bulunan aynı aileden, Kadriye Cankurt (63), Reyhan Cankurt (35), Semanur Cankurt (19) ve 16 KHD 36 plakalı otomobildeki Osman Murat Özbaş ve Saire Özçiftçi (36) ise yaralandı. İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların hastanedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Bursa'da katliam gibi kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
Bursa-Ankara yolu Mezitler mevkisinde meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Çarpmanın şiddeti ile bariyerlere ok gibi saplanan otomobilde bulunan otomobili gören diğer sürücüler durumu 112 Sağlık Ekipleri ile itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin sürücüsü Meltem Duygulu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde bulunan sürücünün kız kardeşi olduğu belirlenen Damla Duygulu (20) ise yaralı olarak araçtan çıkarılarak Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ceset 2 saatlik çalışma ile çıkarıldı.

34 CYL 435 plakalı otomobil Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Karsak Kavşağı’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle şeritten çıkarak bariyerlere çarptı.
  • Kazada feci şekilde can veren otomobil sürücüsü Meltem Duygulu’nun cesedi, itfaiye ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Meltem Duygulu’nun cenazesi, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan Damla Duygulu’nun ise sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Savcılık ve Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Feci kazada iki kız kardeşin bulunduğu otomobilin kadın sürücüsü hayatını kaybederken, yanında bulunan kız kardeşi ise yaralı olarak kurtuldu.

Adana'daki orman yangını hızla yayılıyor: Araçlarıyla bölgeden kaçıyorlar
FOTOĞRAF 33
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Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli Mahallesi’nde sabah saat 10.00 sıralarında başlayan yangın, 14 saattir devam ediyor.
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Yangın bölgesindeki 6 mahalle jandarma tarafından tamamen boşaltıldı.
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Rüzgarın etkisiyle ormanlık alandaki yangın şiddetini arttırarak büyümeye devam ediyor.
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Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri, Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve çevre illerdeki itfaiye ekipleri bölgeye takviyeye geldi.
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AFAD ekipleri ve 112 ekipleri olası yaralanmalara ve mahsur kalmalara karşı bölgede hazır bekliyor.
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Ancak, rüzgar nedeniyle yangına müdahale edilemezken, yangın yerleşim yerlerinin olduğu bölgelere doğru hızla ilerlemeye devam ediyor.
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Eskimantaş Mahallesi muhtarı Mustafa Akyüz,” Çamlarca, Karahamzalı hep yandı. Her yer yandı, bütün bahçeler yandı. Bizde aşağılara doğru kaçıyoruz” diye konuştu. Adana’dan geldiğini söyleyen Gökhan Kandemir,” Evimizi boşaltmaya geldik. Gitti her şey, canlar yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edemiyor yapacak bir şey yok” dedi.
Title
Eskimantaş Mahallesi muhtarı Mustafa Akyüz,” Çamlarca, Karahamzalı hep yandı. Her yer yandı, bütün bahçeler yandı. Bizde aşağılara doğru kaçıyoruz” diye konuştu. Adana’dan geldiğini söyleyen Gökhan Kandemir,” Evimizi boşaltmaya geldik. Gitti her şey, canlar yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edemiyor yapacak bir şey yok” dedi.
Title
Eskimantaş Mahallesi muhtarı Mustafa Akyüz,” Çamlarca, Karahamzalı hep yandı. Her yer yandı, bütün bahçeler yandı. Bizde aşağılara doğru kaçıyoruz” diye konuştu. Adana’dan geldiğini söyleyen Gökhan Kandemir,” Evimizi boşaltmaya geldik. Gitti her şey, canlar yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edemiyor yapacak bir şey yok” dedi.
Title
Eskimantaş Mahallesi muhtarı Mustafa Akyüz,” Çamlarca, Karahamzalı hep yandı. Her yer yandı, bütün bahçeler yandı. Bizde aşağılara doğru kaçıyoruz” diye konuştu. Adana’dan geldiğini söyleyen Gökhan Kandemir,” Evimizi boşaltmaya geldik. Gitti her şey, canlar yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edemiyor yapacak bir şey yok” dedi.
Title
Eskimantaş Mahallesi muhtarı Mustafa Akyüz,” Çamlarca, Karahamzalı hep yandı. Her yer yandı, bütün bahçeler yandı. Bizde aşağılara doğru kaçıyoruz” diye konuştu. Adana’dan geldiğini söyleyen Gökhan Kandemir,” Evimizi boşaltmaya geldik. Gitti her şey, canlar yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edemiyor yapacak bir şey yok” dedi.
Title
Eskimantaş Mahallesi muhtarı Mustafa Akyüz,” Çamlarca, Karahamzalı hep yandı. Her yer yandı, bütün bahçeler yandı. Bizde aşağılara doğru kaçıyoruz” diye konuştu. Adana’dan geldiğini söyleyen Gökhan Kandemir,” Evimizi boşaltmaya geldik. Gitti her şey, canlar yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edemiyor yapacak bir şey yok” dedi.
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Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınına havanın aydınlanmasıyla havadan müdahale edilmeye tekrar başlandı.
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Dün öğle saatlerinde Kozan'ın Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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Şu ana kadar 200 hektardan fazla ormanlık alanda zarara yol açan yangına, dün havanın kararması nedeniyle ara verilen havadan müdahale sabahın erken saatlerinde tekrar başladı.
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Bölgede sorti yapan 2 yangın söndürme uçağı ve 6 yangın söndürme helikopteri, alevlerin ilerlemesini durdurmaya çalışıyor.
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Adana ve çevre illerden gelen 90'dan fazla arazöz ve ekip ise karadan yangının büyümesini önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Adana'daki orman yangını hızla yayılıyor: Araçlarıyla bölgeden kaçıyorlar
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli Mahallesi'nde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle şiddetini arttırarak büyümeye devam ediyor. Çevre mahalledeki vatandaşlar araçlarına binerek hızla yangın bölgesinden uzaklaşıyor.


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