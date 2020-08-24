Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda feci kaza: Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

Kaza sabaha karşı saat 03:30’da Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi Karsak Gişeleri girişinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre Bursa istikametinden, İstanbul istikametine doğru gitmekte olan Meltem Duygulu (24) idaresindeki 34 CYL 435 plakalı otomobil Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Karsak Kavşağı’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle şeritten çıkarak bariyerlere çarptı.

34 CYL 435 plakalı otomobil Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Karsak Kavşağı’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle şeritten çıkarak bariyerlere çarptı.

FOTOĞRAF 25 Kaza, akşam saat 20.30 sırasında Bursa-Ankara yolu Bursa istikameti Mezitler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aysel Öztürk Dalçık idaresindeki 06 N 7659 plakalı otomobil, U dönüşü yasak olan bölgede dönüş yaptığı sırada O.M.Ö. kontrolündeki 16 KHD 36 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil önce refüje çarptı. Daha sonra karşı şeritten gelen, S.C. idaresindeki 34 FM 0036 plakalı aracın üzerine takla atarak düştü. 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazada, 06 N 7659 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Dalçık (42), eşi Aysel Öztürk Dalçık ile Ali Dalçık'ın kardeşi Emine Abinik (44) ve 34 FM 9026 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim Cankurt (30) hayatını kaybetti. İbrahim Cankurt'un Antalya Başsavcısının yeğeni olduğu belirlendi. Ayrıca Cankurt'un bugün doğum günü olduğu ortaya çıktı. Sebahattin Cankurt (60) yönetimindeki 34 FM 9026 plakalı otomobilde bulunan aynı aileden, Kadriye Cankurt (63), Reyhan Cankurt (35), Semanur Cankurt (19) ve 16 KHD 36 plakalı otomobildeki Osman Murat Özbaş ve Saire Özçiftçi (36) ise yaralandı. İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların hastanedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Bursa'da katliam gibi kaza: 4 kişi hayatını kaybetti Bursa-Ankara yolu Mezitler mevkisinde meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Çarpmanın şiddeti ile bariyerlere ok gibi saplanan otomobilde bulunan otomobili gören diğer sürücüler durumu 112 Sağlık Ekipleri ile itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin sürücüsü Meltem Duygulu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde bulunan sürücünün kız kardeşi olduğu belirlenen Damla Duygulu (20) ise yaralı olarak araçtan çıkarılarak Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ceset 2 saatlik çalışma ile çıkarıldı.

34 CYL 435 plakalı otomobil Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Karsak Kavşağı’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle şeritten çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada feci şekilde can veren otomobil sürücüsü Meltem Duygulu’nun cesedi, itfaiye ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Meltem Duygulu’nun cenazesi, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan Damla Duygulu’nun ise sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Savcılık ve Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Feci kazada iki kız kardeşin bulunduğu otomobilin kadın sürücüsü hayatını kaybederken, yanında bulunan kız kardeşi ise yaralı olarak kurtuldu.