Gece radara takıldılar, sabah kurtarıldılar: Ege’de göçmen hareketliliği

24 Mart saat 01.55’te, Seferihisar ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-09) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 13’ü çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı.