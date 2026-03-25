Konya'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama

Emirgazi İlçe Emniyet Amirliği, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat ekipleri, gece saatlerinde şüpheli bir konvoyu takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sonucu, yasa dışı geçişleri koordine etmek amacıyla ’öncü’ ve ’artçı’ şeklinde hareket ettiği belirlenen üç araç, ilçe girişinde kurulan uygulama noktasında durduruldu. Araçlarda yapılan incelemede, yabancı uyruklu 3 organizatör ile kimliği bulunmayan 10 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan sorgulamada, göçmenlerin Adana’dan Konya’ya nakledilmek üzere organizatörlerle toplam 45 bin TL karşılığında anlaştıkları belirlendi.