Gündem Geçen yıl nüfusu 587 bin 52 olan Etimesgut binde 14 nüfus artış hızına ulaştı
ANKARA

Geçen yıl nüfusu 587 bin 52 olan Etimesgut binde 14 nüfus artış hızına ulaştı

TÜİK verilerine göre Etimesgut'un nüfusu geçen yıla göre 8 bin 253 artış göstererek 595 bin 305 oldu.

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Etimesgut'un nüfusu 595 bin 305.
Etimesgut'un nüfusu 595 bin 305.

Ankara metropol ilçeleri arasında Sincan'ın ardından en fazla nüfusu artan ilçe Etimesgut oldu.

  • Sincan'ın nüfusu 535 bin 637'den 549 bin 108'e, Mamak'ın nüfusu 665 bin 978'den 669 bin 465'e, Altındağ'ın nüfusu 396 bin 165'ten 389 bin 510'a, Gölbaşı'nın nüfusu 138 bin 944'ten 140 bin 649'a çıktı.

Etimesgut'un nüfusu 595 bin 305.

Keçiören ve Çankaya'nın ise azaldı. Nüfus bakımından Çankaya 944 bin 609'dan 925 bin 828'e, Keçiören 939 bin 161'den 938 bin 568'e, geriledi.

Ankara'nın nüfusu ise 24 bin 246 artarak 5 milyon 663 bin 322 oldu.

Türkiye'de nüfus artış hızı binde 5,5 olurken Ankara'da binde 4,3 Etimesgut'ta ise binde 14 olarak gerçekleşti.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Etimesgut'un Türkiye'nin en çok tercih edilen ilçelerinin başında geldiğini söyledi.

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