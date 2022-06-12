Gündem Geceye damga vuran fotoğraf Bakan Soylu ıslak kıyafeti ve çizmeleriyle Yavaş ile görüştü
POLİTİKA

Geceye damga vuran fotoğraf: Bakan Soylu ıslak kıyafeti ve çizmeleriyle Yavaş ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da günlerdir etkisini gösteren sağanak yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Sahadaki inceleme sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile görüşen Bakan Soylu'nun üzerindeki kıyafetlerin ıslak olması ve giydiği çizme gündem oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Geceye damga vuran fotoğraf: Bakan Soylu ıslak kıyafeti ve çizmeleriyle Yavaşı ziyaret etti
Bakan Süleyman Soylu, ıslak kıyafetleriyle Mansur Yavaş ile görüştü

Başkent Ankara'da günlerdir etkisini gösteren sağanak yağış, can ve mal kayıplarına neden oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kentin büyük bölümünü etkileyen yağışların neticelerini incelemek için sahaya inerek yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Soylu Ankara'da: Sağanağın vurduğu noktalarda incelemelerde bulundu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağanağın yaşamı olumsuz etkilediği Ankara'nın Akyurt ilçesinde incelemelerde bulundu.
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Bakan Soylu, Akyurt’taki sel bölgesinde incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.
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Bakan Soylu Ankara'da: Sağanağın vurduğu noktalarda incelemelerde bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağanağın yaşamı olumsuz etkilediği Ankara'nın Akyurt ilçesinde incelemelerde bulundu.

ISLAK ELBİSE VE ÇİZMELERLE YAVAŞ İLE GÖRÜŞTÜ

Afet bölgesinde yapılan müdahaleleri yerinde inceleyen Bakan Soylu'nun sonraki durağı Akyurt Belediyesi oldu.

Bakan Soylu, dizlerine kadar ıslanmış kıyafetleriyle, belediye binasında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.

Bakan Soylu'nun, Yavaş'ın karşısında konuşurken ıslak pantolonu ve botlarıyla oturması dikkat çekti.


Bakan Soylu Ankara'da: Sağanağın vurduğu noktalarda incelemelerde bulundu
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Bakan Soylu Ankara'da: Sağanağın vurduğu noktalarda incelemelerde bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağanağın yaşamı olumsuz etkilediği Ankara'nın Akyurt ilçesinde incelemelerde bulundu.
Soylu, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ile akşam saatlerinde başlayan sağanağın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı ilçe merkezine geldi. Kızıl ve Yıldırım mahallelerinde incelemelerde bulunan Soylu, Belediye Başkanı Ayık ile selden zarar gören iş yeri sahiplerinden bilgi aldı.

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