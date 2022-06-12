Geceye damga vuran fotoğraf: Bakan Soylu ıslak kıyafeti ve çizmeleriyle Yavaş ile görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da günlerdir etkisini gösteren sağanak yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Sahadaki inceleme sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile görüşen Bakan Soylu'nun üzerindeki kıyafetlerin ıslak olması ve giydiği çizme gündem oldu.
Başkent Ankara'da günlerdir etkisini gösteren sağanak yağış, can ve mal kayıplarına neden oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kentin büyük bölümünü etkileyen yağışların neticelerini incelemek için sahaya inerek yetkililerden bilgi aldı.