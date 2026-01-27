Yeni Şafak
Geleceğin kanser tedavileri TEKNOFEST 2026'da yarışacak

12:5627/01/2026, Salı
AA
Yarışma kapsamında, hastaya özel ve yüksek doğrulukta tedavi yaklaşımlarını temel alan, bilimsel ve teknolojik açıdan fark yaratan projelerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

TEKNOFEST 2026 kapsamında Cansağlığı Vakfı yürütücülüğünde düzenlenen Onkolojide 3T Yarışması, kanser tedavisinde bireyselleştirilmiş ve hassas tedavi teknolojilerinin geliştirilmesini teşvik ederek sağlık alanında yenilikçi çözümlerin önünü açmayı hedefliyor.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıl yarışmanın tedavi odağı beyin kanseri olarak belirlendi.

Yarışma kapsamında, hastaya özel ve yüksek doğrulukta tedavi yaklaşımlarını temel alan, bilimsel ve teknolojik açıdan fark yaratan projelerin geliştirilmesi amaçlanıyor. Beyin kanseri gibi kritik bir alanda, yenilikçi ve uygulanabilir çözümlerle fark yaratacak çalışmaların desteklenmesi hedefleniyor.

Onkolojide 3T Yarışması, genetik mühendisliği, biyoteknoloji, yapay zeka ve ilgili diğer disiplinlerde geliştirilen ileri teknolojilerin, onkolojik problemlere entegre edilmesini teşvik ediyor. Yarışma, farklı uzmanlık alanlarından gelen genç araştırmacı ve bilim insanlarını ortak bir hedef etrafında buluşturarak, geleceğin kanser tedavi teknolojilerinin bugünden şekillenmesine katkı sunuyor.

Yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri takım üyesi olarak katılabiliyor.

Doktora mezunları ise sadece takım danışmanı olarak projelerde yer alabiliyor. En az 3, en fazla 5 kişiden oluşan takımların, alanında yetkin bir danışman eşliğinde yarışmaya katılması zorunlu tutuluyor.

Yarışmada birinci olan takım 400 bin lira, ikinci olan takım 300 bin lira, üçüncü olan takım ise 200 bin lira ödülün sahibi olacak. Onkolojide 3T Yarışması'na başvurular 20 Şubat'a kadar yapılabilecek.



