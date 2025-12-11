TEKNOFEST'in yeni durağı belli oldu

Selçuk Bayraktar, Take Off İstanbul 2025 etkinliğindeki "Girişimcilik Direniştir" panelinde TEKNOFEST 2026'nın gerçekleşeceği şehri açıkladı. Bayraktar, 30 Eylül-4 Ekim 2026’da düzenlenecek festivalin Şanlıurfa'da yapılacağını açıkladı.
TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in 30 Eylül-4 Ekim 2026’da Şanlıurfa'da yapılacağını açıkladı.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde düzenlenen girişimcilik zirvesi Take Off İstanbul 2025, ikinci gün etkinlikleriyle sürüyor.