TEKNOFEST'in yeni durağı belli oldu

18:2611/12/2025, Perşembe
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar
Selçuk Bayraktar, Take Off İstanbul 2025 etkinliğindeki "Girişimcilik Direniştir" panelinde TEKNOFEST 2026'nın gerçekleşeceği şehri açıkladı. Bayraktar, 30 Eylül-4 Ekim 2026’da düzenlenecek festivalin Şanlıurfa'da yapılacağını açıkladı.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in 30 Eylül-4 Ekim 2026’da Şanlıurfa'da yapılacağını açıkladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde düzenlenen girişimcilik zirvesi Take Off İstanbul 2025, ikinci gün etkinlikleriyle sürüyor.

Etkinlik kapsamında düzenlenen
"Girişimcilik Direniştir"
paneline katılan Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa'da yapılacağını bildirdi.


